低溫探13度！「這4天」再迎一波東北季風更冷 高山有望降雪

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（22）日清晨至23日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。另外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。

今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；臺灣東半部地區、基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。明日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼，新竹以南日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨。

廣告 廣告

今晨4:30紅外線雲圖顯示，北海岸、東半部低雲多(左)。雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中)。累積雨量圖顯示，北海岸、東半部零星降雨，東北部較明顯(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨截至5：02本島平地已出現13度左右的最低氣溫，前3依序為：苗栗（公館鄉）12.6度，雲林（古坑鄉）12.9度，嘉義（竹崎鄉）13.4度。今日東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明日至週三上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

最新模式模擬顯示，週三下午起至週六另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山（合歡山、雪山、南湖等），若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。下週日（28日）東北季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

氣象專家林得恩表示，根據今晨美國NCEP數值模式模擬結果顯示，24日起，受東北季風再增強影響，加上環境水氣增多，不但中部以北及花蓮以北地區天氣轉為涼冷外；臺灣各地降雨機會也會有明顯提昇的趨勢，雖然，降雨多屬短暫性零星陣雨型態為主。目前預測，24、25日臺灣中部以北及花蓮以北地區3500公尺，以及26、27日臺灣中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會，降雪範圍擴大、降雪時間也拉長；若有安排賞雪活動，籲請留意自身保暖去寒，以及山區路面溼滑、注意活動安全。

更多三立新聞網報導

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流

墜樓的不是張文？北捷擲彈砍人案掀「陰謀論」 北市警發聲回應了

張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

哪些網紅已被中共收買？矢板明夫教用「一條紅線」秒辨別

