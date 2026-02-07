低溫探6度！寒流發威「最凍時段」曝 下週回暖2天再迎冷空氣

記者柯美儀／台北報導

寒流來襲，今日中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。（示意圖／資料照）

今（7）日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷。天氣風險分析師吳聖宇指出，週日夜間至週一清晨將是本波寒流最冷時段，中北部空曠地區低溫恐探6-8度，南部花東也有10度以下低溫。週一白天起冷空氣減弱，氣溫逐步回升，預估下波冷空氣週三南下，影響至週五。

南北溫差大 今晚起明顯轉冷

天氣風險分析師吳聖宇表示，今日北部、東北部白天高溫15-17度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫仍有25-27度，南北之間溫度差異比較明顯。今晚到明日清晨中北部、東北部都市地區低溫降到11-14度間，空曠地區可能降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區也可能降到12度或以下。

週日轉乾冷

吳聖宇指出，今日白天新竹以北至東半部有短暫陣雨，苗栗以南多雲到陰。今晚至週日清晨水氣與低溫條件配合，高山地區有降雪或冰霰機會，但因水氣不多，降雪量預估有限；週日白天起水氣轉乾，各地天氣逐漸放晴。

寒流最冷落在週日夜間至週一清晨

吳聖宇提到，明日氣溫明顯偏低，北部、東北部白天高溫僅11-12度，中部、花蓮14-16度，南部及台東約18-21度。夜間至週一清晨將是本波寒流最冷時段，配合輻射冷卻，中北部、東北部空曠地區低溫恐降至6-8度，都市地區約9-11度，南部及花東空曠地區也可能出現10度以下低溫。

下週一回暖再迎新冷空氣

週一白天起冷空氣減弱，天氣轉乾，氣溫逐步回升，北部、東北部白天高溫15-17度，中部及花東18-20度，南部20-22度；週二持續回暖、日夜溫差拉大。下一波冷空氣預估週三南下，並持續影響到週五，強度介於東北季風至大陸冷氣團之間。過年期間天氣大致呈現先溫暖後降溫趨勢，仍需持續留意最新預報變化。

