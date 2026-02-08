低溫搶補湯！ 藥膳老店100份25分鐘賣光

業者拿湯勺將熱湯裝進袋子裡。（圖／東森新聞）





寒流影響，今天到明天清晨各地天氣非常寒冷，目前最低溫是連江縣東引6.6度，天冷許多民眾愛喝補湯暖身。彰化一間藥膳老店，一早就有民眾搶排，大家都要買裝滿料的藥膳湯，還有人一口氣買了8包要送人，才開店25分鐘，藥膳湯就賣完了，晚來一步的民眾崩潰大吼好失望，另外三民路也有間人氣高的米粉湯，一早也湧入饕客，業績成長3成。

一大包燒呼呼的藥膳湯通通倒進大鍋中，業者拿湯勺將熱湯裝進袋子裡，白煙冒起讓人看了身體都暖了起來，除了藥膳湯，還有香菇湯，湯頭鮮美料足，民眾大排長龍，有的穿羽絨外套，有的穿防風外套搶排，就是要在冷冷的天喝上這一碗。

排隊民眾vs.記者：「太太交代要買，沒來買不行，不然回家就要跪電子計算機，熱又好喝讚熱又好喝，（早上喝這個湯感覺怎麼樣），都不會冷了，（不會冷，今天要買幾包），買2包，（2包就對了可是要冷3天耶），3天都要來買啊，很好喝啊，大概7點過後就都買不到了，所以要早一點來啊，天氣很冷啊，所以喝了更有感覺。」

寒流來襲全台低溫冷到不行，彰化市清晨只有13度，體感溫度更低只有10度左右，一早6時多成功路上的藥膳湯店就排滿了買熱湯的民眾，短短25分鐘近百包的藥膳湯，就銷售一空，有民眾晚來沒買到超崩潰。

排隊民眾：「以為沒人所以我才靠過來，結果失望了。」

這間藥膳湯在地經營超過50年，一包湯1500CC料超足，除了有豆筍、素麵腸，菜頭素腰片外還有中藥材，是許多饕客的最愛，老闆娘一開始和媽媽在三民市場擺攤，後來搬到哪客人跟到哪，他們也說天冷熱湯賣更快。

藥膳湯店老闆娘陳惠文：「（之前）最多（買）30包，冬天有比較多人，比較早半個小時賣完。」

喝不到藥膳湯沒關係，鏡頭換到另一間店，燒呼呼的米粉湯裝進碗裡，一口喝下全身暖起來，湯喝不夠還能續湯。

吃米粉湯客人vs.記者：「我來喝2碗就飽了，冷冷喝感覺，真的很溫暖溫暖就對了，然後又好吃。」

業者也說這波寒流來襲，他們業績增加近3成，天氣冷颼颼，民眾喝熱湯暖身體，業者也大賺這波低溫財。

