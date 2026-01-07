低溫易誘發心因性休克 氣溫降1度死亡率升1.6%

強烈大陸冷氣團來襲，各地天氣寒冷。心血管疾病死亡數集中在冬季，研究顯示，氣溫每下降攝氏1度，心血管疾病發生率增1.2%，死亡率升1.6%。 醫師提醒，心因性休克是心臟疾病最危急狀況之一， 民眾應留意身體警訊，一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，盡速就醫評估。

中央氣象署發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機會。

據台北市衛生局資料，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，以急性心肌梗塞、心因性休克等最致命。心因性休克是最危急狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。

國防部軍醫局長蔡建松今天透過新聞稿指出，心因性休克最需要「搶時間」。他說，冬季為心血管事件高風險時期，提醒民眾留意身體警訊，配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應盡速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能引用研究，發現氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥指出，「心臟救回來，若其他器官已衰竭，仍無法真正康復。」近年國際醫界強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式，以三總成立Shock Team為例，跨科整合與制度化運作，幫助心臟重症患者在最短時間獲得最合適治療、把握黃金治療時機。

柯宏彥分享，曾收治一名大學生念書時突昏倒送三總，當時心臟功能已剩10%，透過Shock Team立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，觀察心臟功能未恢復，轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。

柯宏彥指出，台灣心臟移植資源仍相當有限，每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350名患者等待。隨著台灣邁入超高齡社會，對於末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估長效型左心室輔助器的介入時機，有助在現行健保條件下維持器官功能與生活品質。