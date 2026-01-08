低溫易釀「4種眼疾」 醫示警：吃薑母鴨、羊肉爐視力模糊要小心

天氣冷不僅容易誘發心血管疾病，也會導致眼睛出狀況。示意圖，取自Pexels



強烈冷氣團來襲，人體面對氣溫變化容易出現各種狀況，除了心血管疾病，眼疾也不容忽視。眼科醫師王孟祺分析，氣溫驟降將導致血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡，可能引發「輕微但惱人」的問題，但也有「緊急危險」的視力殺手，特別是像眼中風、虹彩炎及急性青光眼，都要趕快就醫。

王孟祺在粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，天氣變冷，許多患者因眼睛變紅求診。有4種眼球疾病特別容易在天冷時發作，首先是「眼中風」，特徵是無痛性，單眼視力突然模糊，或者視野突然黑掉一塊或整片看不見，尤其是三高控制不良或有心血管疾病的人要盡快就醫。

廣告 廣告

王孟祺續指，另一種看起來可怕，但多是無害性的問題是「結膜下出血」，因為很紅，患者常以為是眼中風緊急看診，其實只是結膜上的微血管因為血壓變化、搓揉、腹部憋氣用力等等造成血管破裂出血，即使不治療，血塊也會慢慢吸收；也有些人因為服用阿司匹靈或抗凝劑而容易結膜下出血。

王孟祺提到，年底許多人工作忙、力大、熬夜，加上氣溫低、病毒活躍容易感冒，且很多人喜歡吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，造成免疫系統不穩定，也可能導致虹彩炎。患者會感覺脹痛、黑眼珠旁充血、畏光、不等程度的視力模糊，但不會有太多分泌物，必須趕快治療，以免惡化留下後遺症。

眼疾中還有「大魔王」，那就是可能會造成急性失明的急性青光眼。王孟祺說，患者眼睛會劇烈脹痛、視力模糊（看燈光周圍會有彩虹般的光圈），伴隨頭痛、噁心想吐等症狀，有時可能會誤認是腸胃型感冒而跑錯科，延誤治療而導致失明。若有類似症狀，尤其是女性、年紀大、遠視眼、有白內障的民眾要特別小心防範。

天氣寒冷時保養眼睛，王孟祺提供幾項方法，包括控制三高，這是預防眼中風的關鍵；多忌口，不要過度進補；不熬夜不過勞，讓免疫系統休息；注意眼部保暖與防風，騎機車或在戶外風大時，請配戴全罩式安全帽或包覆性好的墨鏡、防風鏡，平時可熱敷眼睛，促進血液循環；注意室內濕度；多眨眼、多喝水，保持身體水分充足。

更多太報報導

記憶體漲翻天！輝達顯卡衝到12萬 黃仁勳擬重啟「舊款GPU」救場

遭DFA後新機會！鄭宗哲轉戰光芒 留40人名單續拼大聯盟

暖心一幕！搶救辛柏毅 安捷航空連夜集結「帶教官回家」