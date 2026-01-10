低溫泡湯單次勿超過30分鐘！醫籲：心血管患者需先評估

中央氣象署預報近期受冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，玉山降雪，阿里山也睽違8年飄起雪來。花蓮慈濟醫院預防醫學中心主任黃亮凱提醒，冬季活動只要掌握正確原則，就能安心享受樂趣。

冬季活動只要掌握正確原則，就能安心享受樂趣。（圖／花蓮慈濟醫院）

黃亮凱指出，高溫會使血管擴張，血液大量流向四肢，心臟與腦部血流供應相對減少，可能增加心肌梗塞或腦中風風險。特別是有心血管疾病的民眾，建議泡湯前先與醫師討論評估，病情較嚴重者則不建議泡湯。他建議，入池前先讓身體適應水溫，水溫控制在攝氏40度左右，單次泡湯時間不宜超過30分鐘，且避免浸泡超過心臟部位。

廣告 廣告

黃亮凱表示，高溫環境會加速水分流失，泡湯前後都應補充水分。若出現頭暈、胸悶、心悸等不適症狀，應立即離開水池並休息。對於糖尿病患者、血管循環較差的族群及年長者，建議每次不超過15分鐘，並避免冷熱交替。泡湯前若有感冒、發燒、前一晚熬夜、飲酒後或空腹等狀況，都不適合泡湯。

入池前先讓身體適應水溫，水溫控制在攝氏40度左右，單次泡湯時間不宜超過30分鐘，且避免浸泡超過心臟部位。（圖／花蓮慈濟醫院）

黃亮凱提醒，泡湯結束後應先擦乾身體、做好保暖，坐著休息數分鐘再離開，避免立刻接觸冷空氣造成血壓劇烈變化。浴池周邊濕滑，行走時放慢腳步，最好結伴同行，以便在緊急情況下能即時互相照應。

針對追雪族群，黃亮凱指出，上山前除了做好保暖準備，也要留意高山症與低溫帶來的身體負荷。若計畫長時間停留高山地區，可事先至旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑評估是否需服用預防藥物。如果出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，應立即下山。

針對追雪族群，如果出現疲倦、喘、頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等高山症狀，應立即下山。（圖／花蓮慈濟醫院）

黃亮凱表示，雪地反射的紫外線強度高，幾乎等同直視太陽，可能造成眼睛刺痛、不適，嚴重時甚至短暫失明。他建議，追雪時務必配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡或護目鏡。雪地濕滑，行走時步伐比平時小、避免奔跑，降低跌倒受傷風險。

黃亮凱也提醒，寒流來襲時使用瓦斯熱水器、暖爐等取暖設備，都要注意通風，避免一氧化碳中毒。若出現頭痛、噁心、倦怠、嗜睡等症狀，應立即通風並就醫。

延伸閱讀

在野擬先通過新增預算？ 賴清德嗆「為德不卒」、搬出AIT了

「學姐」順利生下摩羯寶寶 黃瀞瑩：歡迎寶貝來到地球

影/ICE槍擊案最新影片曝光！死者伴侶挑釁執法人員 大叫「快開車」