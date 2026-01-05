低溫特報！中南部6縣市大衣準備好 明晨跌破10度

生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策

