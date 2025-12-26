低溫特報 侯友宜提醒：做好禦寒防範熱水器保持通風

cnews204251226a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中央氣象署於今（26）日清晨發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，新北市石碇、坪林等地區，最低溫有機率降至10度以下。新北市消防局表示，因濕冷的影響，包括淡水、汐止、瑞芳、林口、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、金山、萬里、烏來區等，體感氣溫將達4到10度。市長侯友宜則已指示相關局處，加強防寒工作事項及防寒宣導，全力守護市民生命財產安全。他也提醒市民，要注意保暖，關懷身邊獨居長者及弱勢家庭。

新北市政府表示，即日起開啟防寒機制，全面啟動低溫關懷措施。社會局將加強街頭訪視、啟動低溫關懷機制。農業局則針對農作寒害部分加強宣導，而民政局將通知各里長，對獨居老人給予特別關照。至於消防局將加強防範一氧化碳中毒宣導機制，並強化心血管疾病緊急救護。還有衛生局，將通報新北市急救責任醫院，加強心血管及呼吸道疾病患者照護。教育局則通報學校，加強醫療保健及保暖工作。

cnews204251226a05

消防局長陳崇岳表示，天氣轉冷時，民眾易因使用瓦斯熱水爐、通風不良或電暖器使用不當，導致一氧化碳中毒及住宅火災案件上升。特別提醒民眾，使用瓦斯熱水爐洗澡時，務必保持通風，絕對不要在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖；使用電暖器，請保持與可燃物至少50公分距離，並選購有自動斷電功能的合格產品。萬一發現，家人或鄰居出現頭痛、噁心、嗜睡等一氧化碳中毒徵兆，請立即開窗、關閉熱水爐並撥打119求救。

市長侯友宜強調，適逢歲末年終，許多市民已安排跨年慶祝活動，請大家在開心迎接新年的同時，務必做好個人保暖措施。參與戶外大型活動時，應採取洋蔥式穿法，並隨身攜帶禦寒衣物，共同度過一個暖心且平安的跨年假期。

cnews204251226a04

照片來源：新北市府提供

