低溫特報！寒流報到凍3天 「日到一」最冷

天氣又要轉壞，受到鋒面通過的影響，中部以北地區、東半部地區降雨機率增加，星期六寒流報到，各地氣溫明顯下降，最冷的時間，會落在周日至下周一清晨，保暖工作要做足，北部及東北部平地，低溫只有10度左右，西部沿海與近山平地，不排除出現10度以下的極端低溫。

一早馬祖就出現大霧，霧大到鏡頭君拍過去什麼都看不見，受濃霧影響能見度不佳，馬祖南竿機場、北竿機場航班一度暫停起降。

午後台中機場也一度暫停起降，氣象署也提醒，台灣北部海面和台灣海峽北部有局部霧出現機會，這只是變天前的序曲，晚間起隨著冷空氣接力南下，周末將迎來跳崖式降溫。

氣象署氣象預報中心科長林伯東：「各地的低溫慢慢都會，降到12度-16度左右，那而且局部比較空曠的地區，或是比較近山區的地方，溫度可能更低，所以我們預估到了明天的晚上，各地甚至都有可能會出現10度的低溫。」

星期六起寒流南下、氣溫驟降，北部、東半部轉濕冷，周日、下周一，是這波寒流最冷的時間，北部及東北部平地低溫只有10度；在輻射冷卻影響下，西部沿海與近山平地，不排除出現10度以下的極端低溫。

氣象署氣象預報中心科長林伯東：「整天都是非常寒冷的情形，中部以北、金門，以及馬祖都會有持續10度左右的低溫，那南部地區還有花東地區，會有一些局部清晨的低溫。」

中央氣象署預估要是水氣充足，在禮拜六的晚上到禮拜天一整天，在北部、宜蘭，1500公尺左右的高山，以及中部、東部，2500公尺以上的高山，也可能下雪的機會。

下週一白天起，冷空氣會暫時進入減弱空檔，全台氣溫雖略回升，但還是偏涼；下週三可能又有另一波冷空氣南下，北東部又轉為陰雨，冷空氣一波波，回暖沒幾天又降溫，民眾要做足保暖工作，小心著涼感冒。

