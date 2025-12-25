低溫特報「新北石碇僅10.1度」！水氣增多迎風面留意雨勢

即時中心／綜合報導

受大陸冷氣團影響，中央氣象署持續發布低溫特報，今（26）日清晨平地最低溫10.1度出現在新北石碇。中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，北台灣氣溫明顯下降，至今日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作。白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

氣象署續發低溫特報。（圖／氣象署提供）

降雨方面，今水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率；中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用。

此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

今水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率。（圖／氣象署提供）

另離島天氣方面，澎湖陰天，16至18度；金門晴時多雲，11至17度；馬祖陰時多雲短暫雨，9至12度。

由於東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

