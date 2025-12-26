低溫特報 民眾禦寒衣物上身（1） (圖)

鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把

