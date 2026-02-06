即時中心／張英傑報導

中央氣象署今（6）日下午4時35分發布低溫特報！明（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣等7縣市是「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。





氣象署指出，7日下午起至8日，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣是「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；此外，新竹市、苗栗縣、臺中市、花蓮縣是「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

廣告 廣告

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

























原文出處：快新聞／低溫特報！氣象署示警「周末北北基等7縣市非常寒冷」

更多民視新聞報導

今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」

最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」

今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天

