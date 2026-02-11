低溫特報！氣象署：12日新竹、苗栗、南投、嘉義、台南及金門「寒冷」

即時中心／張英傑報導

中央氣象署今（11）日上午 10時34分發布低溫特報！受到輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明（12）日清晨新竹、苗栗、南投、嘉義、台南及金門局部地區，是「黃色燈號」，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，受到輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，12日清晨，新竹、苗栗、南投、嘉義、台南及金門局部地區是「黃色燈號」，有有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範；氣象署提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

此外，天氣概況部分，氣象署在11日11時發布11日8時天氣概況，11日至12日清晨東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚偏涼；基隆北海岸、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

