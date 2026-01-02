低溫特報 請注意保暖

因應中央自115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，轄內家戶廚餘自115年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。 環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運之家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。現因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後以焚化方式處理。 環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於115年1月1日起生效，以利市民遵從；倘屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。 環保局也說明，環境部亦已針對115年1月1日起至115年12月31日訂為緩衝

