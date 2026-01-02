自立晚報

低溫特報 請注意保暖

（記者卓羽榛臺北報導）受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(2日)上午至明(3日)晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

影響時間：02日上午至03日晚上
＊橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
＊黃色燈號：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣

