低溫特報「非常寒冷」玉山、合歡山降雪！回家一取暖習慣恐傷心血管

中央氣象署今（26）日上午發布了最新的低溫特報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，其中新北市、宜蘭縣亮起被列為「非常寒冷」等級的橘色燈號，局部地區有持續出現10度左右或以下低溫的機率，提醒民眾務必做好防寒準備，請務必加強保暖措施。新北、宜蘭亮「橘燈」！低溫探10度以下

根據氣象署最新觀測，全台各地目前正處於這波冷氣團影響最劇烈的時段。氣象署特別對新北市、宜蘭縣發布了「非常寒冷」的橙色燈號，這代表這兩個地區在今天白天，局部地區有可能持續出現10度左右或更低的極低溫。

除了橙色特報區域，全台氣溫也持續下探。預測中部以北及宜蘭僅約13～15度、花東地區約16～19度、南部地區則是約18～21度，空曠地區受輻射冷卻影響，溫度還會再更低。由於北部及宜花地區降雨時間較長，體感上會感覺特別「濕冷」。

高山變銀白世界！玉山、合歡山一早降雪

低溫加上充足的水氣，也讓高山地區成了銀白世界。玉山北峰在今天清晨5點測得零下5.5度的低溫，一度降下白雪，玉山主峰的步道與石碑也披上了一層雪白外衣。

合歡山同樣傳出雪訊，部分路段積雪，且仍夾雜冰霰，高山道路濕滑，提醒民眾避免貿然上山。氣象署提醒，若溫度與水氣持續配合，中部、花蓮3千公尺以上高山及北部、宜蘭2千公尺以上山區，仍有結冰或降雪機率。計畫上山的民眾除了保暖，也必須留意路面結冰、濕滑的行車安全。

國健署護心3招防寒保暖

面對氣溫驟降，國健署署長沈靜芬特別叮嚀，低溫與溫差容易導致血管收縮，造成血壓升高，年長者、心血管疾病患者及三高族群務必加強保暖，避免長時間待在寒冷環境，以免誘發心絞痛、心肌梗塞或中風。國健署也提出「護心三式」來守護心血管健康：

飲食應節制：歲末慶祝活動多，應避免大吃大喝或飲酒取暖，減少高油高鹽食物，並補充足夠水分。 避免溫差刺激：從戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖後再洗熱水澡；洗完澡後，務必在浴室內擦乾身體、穿好衣服再出門，避免溫差引發血管收縮。 維持規律作息：避免熬夜，成人每日應睡足7～9小時，充足的睡眠是修復心血管的重要關鍵。



