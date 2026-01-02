低溫特報18縣市恐不到10℃ 雙北、桃竹苗等8地非常寒冷
中央氣象署今天下午4時28分持續發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。今天下午至明（3日）晚間局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。
低溫區域︰
【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，請注意防範。
【黃色燈號（寒冷）】基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率，請注意。
氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，提醒民眾要多保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光
阿里山驚傳黑熊「開冰箱」覓食！阿里山鄉達邦村居民昨（12／31）日通報，有工寮遭台灣黑熊入侵翻找食物，林業及自然保育署嘉義分署接獲後，立刻派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊鈴及防熊噴霧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
8縣市低溫特報「探10度以下」 明晚起至週六晨恐剩8度
氣象署今上午10時49分發布「低溫特報」，今強烈大陸冷氣團南下，明天及週六強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今下午至明晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／18縣市低溫特報「急凍剩10度」！一路冷到明天晚上
受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署針對18縣市發布低溫特報，提醒今（2）日上午至明晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團接連報到 週五晚至明晨北部下探8度
生活中心／綜合報導今天（2日）、明天（3日）受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地都很寒冷，氣象署也發布低溫特報，尤其週五晚上到週六清晨，會是最冷的時候，下週一，又會有另一波冷氣團南下，不過會轉乾冷，想追雪的民眾，這幾天比較有機會。民視 ・ 3 小時前 ・ 1
「千萬檜木牌樓」倒塌！南鯤鯓王爺揭「國運代表字」
生活中心／李明融報導2025年颱風「丹娜絲」侵襲南部地區，造成當地嚴重損害，著名的南鯤鯓代天府也未能倖免，由12根千年紅檜打造的牌樓不敵風雨，不幸倒塌，當時就有信眾發現，當年抽到的國運籤詩提到「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」意外神準預言災厄，引發討論。新的一年，在抽出國運籤出爐之際，南鯤鯓率先公布向王爺擲筊同意的丙午（馬年）吉祥字「旺」，代表明年台灣要旺了。民視 ・ 5 小時前 ・ 115
首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降
鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 3
北市隨機攻擊案 警初判凶嫌無共犯 未曾遭霸凌 畏罪墜樓非失足
去年12月台北市隨機攻擊事件，經警方專案小組初查結果發現，凶嫌無共犯參與，及無異常金流，以家人提供的費用，購置相關犯罪物品，最終畏罪墜樓，研判非失足意外。專案小組訪查發現凶嫌在校及軍中，未遇霸凌案，可能是有其他因素，導致預謀性計畫犯案Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 173
疑香檳＋仙女棒點燃天花板！瑞士酒吧迎新年不到2小時釀40死115傷 舉國降半旗5日哀悼
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（CransMontana）一間酒吧在迎接新年不到2小時後，便發生嚴重火災，導致現場約40人喪命、115人受傷...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
川普曝迷信 每天吃「超量阿斯匹靈」稀釋血液
高齡79歲的美國總統川普（Donald Trump）健康問題再度引發關注，接受專訪時，他透露，自己每天服用阿斯匹靈的劑量，遠遠超過醫生建議的量，因為他有點迷信，認為這樣可以稀釋血液，降低心血管疾病的風台視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 4 小時前 ・ 7
狂蓋被子還是冷！日本人超強「三明治蓋被法」 鎖住熱氣超暖
冷氣團來襲，各地氣溫驟降，不少人晚上睡覺時，無論蓋多少件棉被仍覺得冷，其實是用錯方法。家醫科醫師陳欣湄分享日本的「三明治蓋被法」，只要調整鋪蓋順序，有助於鎖住熱氣，不過保暖要剛剛好，若半夜熱到流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
「太空製造」對半導體產業意味著什麼
英國已將一個小型「太空工廠」送入近地軌道，並啟動達到約1000°C高溫的半導體熔爐。在失重環境中製造時，半導體材料原子能夠完美對齊，而太空的真空狀態也能防止污染物進入。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前 ・ 5
耗時15年陶朱隱園宣布全部完成 神秘吳女現金11億元買17樓戶
中工表示，陶朱隱園已於2026年1月全部完成，社區去年成功成交一戶，不僅代表市場信心逐步回溫，也象徵歷經長達15年的規劃...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 58
結帳問載具「客人秒背出來」4.7萬網暴動：我也記得
無紙化消費成為日常，近年越來越多人用發票載具，不僅環保，也方便對獎與領獎，一名網友分享，遇到客人能背出自己的發票載具號碼，讓他相當佩服，貼文引發4.7萬人點讚討論，不少網友留言直呼，看到這篇文才意識到自己也能背出來。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
115年首宗釋憲案宣判 憲法法庭：辯護人得為被告聲請撤銷或變更羈押處分
憲法法庭今天 （2日）做出115年憲判字第1號判決，《刑事訴訟法》關於聲請撤銷或變更審判長、受命法官或受託法官關於羈押之處分，被告之辯護人除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而聲請法院撤銷或變更。另外，屏東地方法院112年度聲字第19號刑事裁定牴觸憲法，應予廢棄，並發回屏東地方法院。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 248
瑞士滑雪勝地大火 克蘭蒙丹納度假村一次看
（中央社柏林1日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，以下是路透社整理關於此一度假村的一些關鍵背景：中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
瑞士酒吧火災消防安全受矚 倖存者回憶驚駭瞬間
（中央社瑞士克蘭蒙丹納2日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，消防安全引發關注；倖存者憶起當時情景仍餘悸猶存。中央社 ・ 5 小時前 ・ 3
2026年「13大金飯碗」揭曉 年薪飆破300萬「這職業」成長率衝34%
面對 AI 浪潮與全球產業轉型，哪些職業能兼具「高薪」與「穩定需求」？美媒《FinanceBuzz》引用美國勞工統計局（BLS）最新權威數據，篩選出 13 類年薪中位數超過 10 萬美元（約新台幣 314 萬元）的潛力職業。名單顯示，除了傳統的工程師外，數據應用與高階管理人才的需求更為強勁，其中「資料科學家」的預估成長率最驚人，成為未來十年的職場大熱門。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話