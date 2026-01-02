低溫狂降怎麼穿？不是穿越多越暖 Uniqlo曝「洋蔥式穿法」真相

生活中心／黃韻璇報導

今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，低溫下探10度以下，許多人紛紛翻出發熱衣、厚外套，然而這種天氣究竟該怎麼穿？Uniqlo分享冬季穿衣問題不在衣服多寡​，並說明「洋蔥式穿搭」的真實穿衣法，要掌握「內排汗、中保暖、外防風」的3大原則。

許多人冬季要去日韓旅遊，或是台灣寒流、冷氣團來襲時，其中一大煩惱就是「衣服究竟該怎麼穿」？Uniqlo近日就在IG發文分享，超實用的冬季旅遊「洋蔥式穿法」，讓你聰明保暖不翻車。

Uniqlo分享「洋蔥式穿搭」，要掌握「內排汗、中保暖、外防風」的3大原則。（圖／資料照）

Uniqlo強調，「問題不在衣服多寡​，而是你少了『洋蔥式穿法』，掌握內排汗、中保暖、外防風的3大原則，再依實際溫度改變每層厚度，進室內不流汗、走到戶外不發抖 」。

Uniqlo也進一步說明，內層推薦穿可吸濕排汗或吸濕發熱的薄款材質，避免皮膚產生不適；中層則推薦厚針織、刷毛，可維持暖度；外層的部分推薦防風、防潑水的大衣外套，可阻擋冷空氣；至於下身建議穿著可防風防潑水暖褲，更可以達到保暖效果。

