低溫猝死不是突然來！跨年到元旦全台60人OHCA…醫示警5前兆：這2時段最危險





入冬最強大陸冷氣團南下，全台氣溫驟降，多地清晨低於10度。消防署統計，跨年與元旦兩天全台共發生60件非創傷性OHCA。低溫易誘發心肌梗塞與中風，清晨與夜晚為高風險時段，尤其高齡長者與三高族群更須警覺。醫師也提醒，猝死發生前往往有前兆，一旦出現喘、悶、胸痛、心悸等症狀，最好儘速就醫。

2026年元旦起，入冬以來最強一波大陸冷氣團南下，全台天氣驟變，氣溫明顯下滑。北台灣首當其衝，多地清晨低溫跌破10度，新竹湖口、新北石門、桃園楊梅等測站一度測得9.9度，不少民眾直呼「一夜入冬」。

消防署統計，跨年當天全台共發生34件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止），元旦當日再新增26件。地方數據也顯示，新北市自昨日截至今天早上10時通報9件OHCA，台北市累計5件，台中市則有7件。消防署指出，整體數據與歷年同期相比，並未出現異常暴增，但低溫對健康的衝擊仍不可輕忽。

低溫誘發心血管病，早晚「2時段」最危險

中央氣象署預報員劉沛滕表示，這波冷氣團影響將持續至週六，清晨時段最為寒冷，為低溫高峰期。北部與東北部白天氣溫雖略有回升，但早晚仍偏冷；中南部夜間降溫快速，空曠或近山區低溫可能下探至10度以下。預計週日氣溫小幅回升，但入夜後寒意仍在。

國健署提醒，低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5至6點與晚上8至9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段。

許多人清晨起床急著上廁所，若突然掀被下床、直接接觸冷空氣，劇烈溫差可能導致血管急速收縮；加上夜間長時間未補充水分，血液較為黏稠，更增加心腦血管負擔。

另外，如果家中習慣開暖氣、電暖爐，室內與戶外的溫差約維持5到7度，也要適時補充水分，避免室內空氣過於乾燥，進而引發脫水等可能增加心臟負擔的情況。

房間每降1度，猝死率增逾5％

過去日本曾有研究指出，若持續低溫下，房間每下降1度，猝死率會增加5.6%，原因是血壓會因此上升。





重症急救權威、馬偕醫院總院長張文瀚則指出，冬季低溫可能引發血管過度收縮、心律失常。「每降1度，猝死風險就增加2%至10%。尤其老人家只要氣溫低於10°C，就可能因血管調節能力差出現問題！」

他直言：「猝死是隱形殺手，看似突然，但其實都有前兆。」包括喘、悶、胸痛、心悸等，若出現下列狀況都應特別小心，最好立刻就醫。

● 突然走路會喘 ● 感覺胸悶 ● 暈伴隨喘、心悸或胸痛 ● 心跳快到覺得「心臟整個要跳出來」 ● 每分鐘心跳超過130下

國健署也提醒，氣溫驟降與濕冷天氣交替，容易使血壓上升，增加心臟病與中風風險，尤其是高齡長者、三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）與心血管疾病患者，更應提高警覺。

延伸閱讀： 睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

4招護心腦關鍵行動

據調查，國內20歲以上民眾約有4至7成三高異常卻不自知，導致慢性病長期未妥善控制。國健署呼籲，低溫防護不只是「穿得夠不夠暖」，更重要的是平時的慢性病管理，包括定期健檢、掌握血壓、血糖與血脂數值，並透過規律運動與健康飲食降低風險。

為協助民眾平安過冬，醫師與國健署整理「4招護心腦關鍵行動」：

第一，調整外出時間，避免清晨與傍晚低溫時段外出，必要時結伴同行、互相照應。

第二，穿搭確實保暖，特別留意頭頸、手腳末梢，保暖同時兼顧活動靈活度。

第三，隨時補充水分，即使不覺得口渴，也應定時飲用溫水，避免血液過於黏稠。

第四，提高警覺辨識警訊，一旦出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、冒冷汗，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，應立即就醫，把握黃金治療時間。

