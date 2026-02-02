低溫瞬間血管收縮恐引發心肌梗塞 胸悶重壓感尤應警覺
【NOW健康 楊芷晴／特別報導】現代人因外食比例高、飲食偏嗜油鹽，長期處於高壓、過勞且缺乏運動的生活型態，極易加速「粥狀動脈硬化」的進程，導致血管壁內膜增厚變硬，甚至引發管腔狹窄與循環障礙。醫師示警，當氣溫驟降或進行劇烈運動時，心臟對血液的需求量大增，若冠狀動脈供血不順，將誘發嚴重的心肌缺氧，甚至發生致命的心肌梗塞，在寒冬季節務必提高警覺，切莫大意。
低溫瞬間收縮恐引發急性心肌梗塞 溫差變化與晨間起身為發作高風險情境
冬天好發心肌梗塞，外在環境的氣溫變化是重要因素之一，陳韋志內科診所陳韋志醫師表示，室內比較溫暖，一到室外氣溫降低，血管瞬間收縮，影響血流，血壓也升高，血液黏稠度增加後，就可能提高血管阻塞的機會。
常見的心肌梗塞發作的風險情況，例如一洗完澡未做好立即保暖，遇到冷空氣後心臟收縮；晨間在溫暖被窩裡突然起身，溫差太大；或是在運動、跑步過程中，心跳速度變快，血流跟不上心跳速度，而產生疼痛或胸口悶，這些情境都可能引發心肌梗塞發作。
陳韋志醫師說明，心肌梗塞可概分為急性和慢性兩大型態，急性心肌梗塞多半是因為附著於血管壁的壁癌掉落，被沖到末端，加上末端血管較細小，可能突然被塞住，急性梗塞的急救方式是進行心導管介入性治療；慢性心肌梗塞則起因於血管壁癌隨時間累積越多、越厚，血管通道越來越狹窄。
慢性梗塞三型態 穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛和非ST段上升型心肌梗塞
心肌梗塞發作的典型症狀猶如胸口產生重壓感，延伸到左肩胛骨、或是下巴部位出現疼痛不適；也有部分民眾發作初期症狀不明顯，僅出現胸口重壓感；抑或是沒有症狀，因心臟亂跳、當下發出「啊」一聲，突然就倒地，這就是急性心肌梗塞發作的表現。
若是慢性心肌梗塞常因為壓力、運動和氣溫變化大，出現胸口悶現象，這通常代表心臟有缺陷，建議進一步採取心電圖或運動心電圖等檢查，掌握是否有慢性心肌梗塞狀況，來決定是否提前進行介入性的預防治療。至於不典型症狀喘、咳嗽，或是上腹疼痛、頭暈等，也是一種警訊的表現。
一般來說，若心電圖看見變化即表示心臟已經缺氧、結構有問題；若心電圖未發現明顯異常，可透過運動心電圖檢測，或是藉由注射藥物讓心臟血管收縮，觀察是否有缺血缺氧情況，來判斷是否需進一步後續治療處置。
陳韋志醫師進一步分析，慢性心肌梗塞相關的冠狀動脈疾病，主要依據症狀穩定度與心電圖變化分為：穩定型心絞痛、不穩定型心絞痛和非ST段上升型心肌梗塞三種型態。以下分別加以說明：
▸穩定型心絞痛：穩定型心絞痛常發生在運動時、有壓力之下，或天氣變冷時發生短暫性缺氧，休息時會減緩，心肌受損情況較低，若檢查出現急性缺血時，再進行介入性治療。
▸不穩定型心絞痛：不穩定型心絞痛是指沒有運動時也常感到胸口悶，感覺呼吸不順暢，如果判斷是心臟因素，就會進一步檢查，此階段很可能心肌尚未缺氧，但已經旁生出側枝血管供應血流，視情況採取介入治療。
▸非ST段上升型心肌梗塞：針對在心電圖上看不到變化的非ST段上升型心肌梗塞，則必須做心臟治療處理。
醫師歸納心肌梗塞高風險群 血管粥狀硬化與鈣化易導致血流受阻
陳韋志醫師解釋，身體血液循環不良與心臟血流不順或血管阻塞大有關聯。首先，血液混濁、油脂高，血管內發炎物質多，血流速度就會變慢；其次，凝血功能是否有損傷，當血管有受傷時，血小板會進行修補，修補過程中血小板修補過頭，血管壁可能逐漸形成坑坑巴巴，導致發炎物質容易附著其上，進而形成粥狀硬化；最後，慢性疾病會導致身體慢性發炎，血管容易鈣化及硬化。
陳韋志醫師歸納，糖尿病、高血壓和高血脂三高族群，超過65歲年長者血管容易鈣化，曾罹患心肌梗塞或慢性缺血性心臟病患者，以及抽菸、喝酒、嚼檳榔，肥胖、腎臟功能不佳等，都屬於心肌梗塞高風險族群。
建議若合併有胸口悶、喘不過氣、呼吸困難，應就醫進行心電圖檢查，或進一步透過運動心電圖、心臟超音波或心導管等判斷心臟健康程度。
銀杏葉萃取物能改善末梢血液循環緩解手麻、耳鳴 銀杏葉萃取方式是關鍵
每到冬天，不少民眾會諮詢手麻腳麻、手腳冰冷或耳鳴情況，希望獲得緩解，這些都是血液循環不良十分常見的症狀。信和大心藥局郭大維藥師指出，市面上有助改善血液循環的保健產品包括紅麴、魚油和銀杏萃取物，紅麴主要能減少膽固醇生成，魚油則有DHA和EPA兩種成分，主要是改善身體內不飽和脂肪酸的含量，促進循環或減少發炎為主。其中銀杏萃取物可分為銀杏果和銀杏葉，藥品是以銀杏葉才能入藥，才具有明顯效果。
郭大維藥師表示，銀杏葉萃取方式不同，原料活性與效價也會有所差異性，一般建議消費者選擇上應以大品牌為主要考量。以知名產品循利寧為例，成分提供第四代銀杏多醣體成分，許多實證報告顯示對於血管和神經具有改善和幫助。經特殊技術萃取出的銀杏葉成分，主要作用是能提供小血管充足血氧及清除自由基、抗發炎，還能改善末梢血液循環，讓身體組織可以正常運作。
▲郭大維藥師表示，銀杏葉萃取方式不同，原料活性與效價也會有所差異性，一般建議消費者選擇上應以大品牌為主要考量。（圖／郭大維藥師提供）
郭大維藥師分享一位60多歲男性案例，有三高慢性疾病，主訴一直有手麻症狀，曾於中西醫多處就診，但手麻症狀一直未獲明顯改善，經建議服用循利寧，1個月後不僅手麻症狀明顯改善，工作忙碌勞累時會出現的耳鳴現象，也獲得緩解、未再發作。
控制三高、適當運動預防心肌梗塞 睡前適量補充溫水降低心血管壓力
冬季預防心肌梗塞發生，陳韋志醫師提醒，先了解身體狀況，控制三高，肥胖應減重，糖尿病與腎功能不佳應定期追蹤，避免溫差過大，採取地中海飲食，足夠運動量及維持好心情。
運動可選擇慢跑、爬樓梯，游泳或有氧運動、瑜珈等，達到每週至少運動3次、每次持續30分鐘以上、運動時心跳率達到每分鐘約130次，微喘狀態才能有效訓練心肺功能。
郭大維藥師則叮嚀，銀杏葉萃取物具活血作用，若有併用抗凝血藥物，或需拔牙、準備進行手術前，應先諮詢醫師是否需先停藥或是改變劑量，避免可能的出血風險。
另外，建議補充保健藥品外，應同時搭配良好的生活飲食作息，臨床不少心肌梗塞發作出現在半夜或清晨，並呼籲冬天應補充足量水分，可於睡前1小時補充200c.c.至300c.c.的溫開水，有助降低心血管的壓力。
