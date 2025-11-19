低溫突襲全台！一夜急降8度 台中、南投傳10多起無心跳送醫案例

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

入冬最強東北季風來襲，全台氣溫急遽下降，台中市及南投縣昨（18）日白天約25度，但入夜氣溫急降至17度，短時間內8度的溫差，使不少人身體難以負荷。根據台中消防局統計，昨日8時至今（19）日8時，已發生9起非創傷性無呼吸心跳案例，年齡介於49至91歲。另外，南投縣也有一名70歲男子無心跳送醫。

根據台中消防局統計，昨（18）日8時至今（19）日8時，已發生9起非創傷性無呼吸心跳案例，年齡介於49至91歲。（示意圖／資料照）

近日全台氣溫驟降，導致全台各地發生多起非創傷性OHCA救護案。台中市消防局統計，11月18日8時至19日8時，短短一天內便有19人因非創傷性送醫，其中9名患者無呼吸心跳，年齡介於49至91歲。鄰近的南投縣草屯鎮也出現一起非創傷性OHCA案例，南投縣消防局協助一名70歲的無生命跡象的老翁送醫。

廣告 廣告

中央氣象署指出，因東北季風影響，今（19）日清晨台南以北及宜蘭溫度降至約15到17度，高屏及花東地區只有18至20度。氣象署更提醒民眾，今日晚間至明（20）日清晨氣溫仍低，北宜15至16度，中南花東16至18度，馬祖12度金門14度，澎湖18度，平原及近山區平地再低1至2度。

更多FTNN新聞網報導

颱風恐下週生成！專家曝最新路徑 首波東北季風也帶冷氣來了

入秋「最強冷空氣」來了！各地氣溫逐漸下降 吳德榮提醒：外出須添衣物

變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」

