低溫腸胃病號多 醫：首重腹部保暖

醫師丁楷庭提醒，寒流來襲不僅要注意心血管問題，更是腸胃疾病高峰期。

記者王正平∕高雄報導

隨著一波波冷氣團來襲，門診臨床上常見愛穿露胸裝、露肚裝還嗜喝冷飲的年輕患者腹痛腹瀉就醫，並自訴症狀剛開始都忍忍就沒事，是頻繁發作才來就醫。醫師提醒，寒流鋒面來襲，低溫除了誘發心腦血管問題，其實更普遍發生的還是腸胃狀況，冬天是腸胃疾病的高峰期，腹部保暖最為重要。

高雄阮綜合醫院胃腸肝膽消化系科醫師丁楷庭說，更多一類型患者是聚餐或暴飲暴食後胃腸脹氣脹痛、胃食道逆流掛病號的；近期門診有一對40歲上下的梁姓夫妻，每週有3到4次晚餐必吃麻辣鍋物、燒烤，雙雙因為胃酸過多、胃食道逆流前來就醫，但先生因有抽菸飲酒習慣，有火燒心、吞嚥困難、喉嚨異物感等，症狀較嚴重。

丁楷庭說，人體為了抵抗寒冷低溫，會啟動血管收縮機制將血液首先供給心臟大腦等核心器官以確保生命體徵，於此同時腸胃道的血流就可能會減少（減少的情況依個人體質而定）、造成腸胃蠕動功能變差，或腸胃道免疫力下降、胃發炎等，也容易感冒或感染腸胃炎而引發腹瀉，嚴重者甚至胃發炎胃潰瘍就醫住院。

同時，民眾在以下幾個情況下有可能疏忽保暖，進而引發疾病問題：例如從被窩裡起床、從室內到室外、從平地到戶外高山，都必須留意溫差、適時保暖，尤其動作不要過快。

丁楷庭建議，除了多喝溫熱水，少吃冰品冷飲；多吃暖胃食物，少吃油膩、炸物，過於辛辣或難消化食物；而聽從「阿嬤的話」：睡覺蓋好肚子、穿肚圍，避免腹肚吹到風寒著，確實也是有助腸胃道保健之道。