低溫血庫拉警報 大馬男神挽起袖子熱血救人

江耀崙捐血。（唱戲世界娛樂提供）

全台血庫拉警報，7日天氣寒冷僅有13度，大馬男神江耀崙特地捲起袖子捐血，希望幫助更多的人。

江耀崙提到，在他18歲生日當天也選擇去捐血，因為看到很多需要幫助的人，想說做個對自己很有意義的事，將此作為自己的生日禮物。

他也透露，2022年爸爸因骨髓造血功能失常，讓他更重視捐血這個任務。他也呼籲所有符合捐血資格的朋友們，可以把握春節前的時間踴躍去捐血，每一袋血液都是延續希望的重要力量，讓更多的人能安心過好年，一起捐血，讓愛流動。

