低溫警報！彰化32小時內45人送醫…「3人無呼吸心跳」年紀最大者88歲

記者吳泊萱／彰化報導

受大陸冷氣團南下影響，全台氣溫驟降，彰化縣在32小時內已有45人因急性心肌梗塞或身體不適被緊急送醫，其中有3人到院前無呼吸心跳，情況危急。消防局指出，這3名患者都在深夜或清晨低溫時段出狀況，提醒民眾近日溫差變化大，一定要注意保暖，尤其是三高、慢性病患者及年長者。

彰化消防局統計，自25日凌晨12時至26日上午8時，32小時內全縣共執行45件疑似心肌梗塞或其他身體急性不適的救護案件，其中有3人到院前無呼吸心跳，年紀最長者為員林市一名88歲婦人。消防局指出，3人都是在深夜或清晨的低溫時段出狀況。

廣告 廣告

消防局強調，雖然無法確認送醫的45人病因是否與溫度驟降有關，但因近日深夜及清晨時段，體感溫度明顯偏低，劇烈溫差變化，容易引發心肌梗塞，醫師提醒，有三高、糖尿病、心血管疾病的患者以及年長者，一定要注意保暖。

醫師建議，民眾若有胸悶、胸痛或呼吸困難等症狀，一定要盡速就醫，千萬不要拖延。特別是最近早晚溫差大，起床時應多加注意保暖，做好頭頸部以及四肢末梢保暖。

更多三立新聞網報導

鹿港家暴里長重拳殺妻！關10月仍否認犯行遭三度延押…確定看守所內過年

債務糾紛遭割頸！烤漆廠老闆「左頸中刀」險死…前員工逃亡2小時落網

台中89猴廟會大亂鬥！黑衣男參戰慘噴裝…「170萬金項鍊」被撿走

彰濱工業區驚見浮屍！遺體卡在光電板上…太陽能業者嚇壞報警

