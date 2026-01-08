低溫警報！彰化48小時88人送醫「3人OHCA」…猝死高風險時段曝光

記者吳泊萱／彰化報導

冷氣團來襲，彰化48小時內共有88人因身體不適送醫，其中3人到院前無生命跡象。（示意圖／資料照）

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台氣溫直降，其中彰化縣在48小時內，共接獲88人疑因心肌梗塞或其他身體不適被送醫急救，其中有3名年長者在到院前失去呼吸心跳，時間均為深夜及清晨。醫師也提醒，家中長輩及患有心血管疾病患者，一定要注意保暖，並放慢早晨起床速度，先在被窩中活動四肢再下床，同時加強頭頸部保暖，避免冷風直接刺激血管。

彰化消防局統計，自1月6日上午8時至1月8日上午8時，48小時內共接獲88件疑因心肌梗塞或其他身體不適的急救案件，其中有3人到院前失去生命跡象，分別為大村鄉75歲男子、員林市74歲男子及溪湖鎮73歲男子，3人通報時間均為深夜及清晨。

消防局指出，雖然無法確認這88件案件是否與天冷有關，但3名失去生命跡象的患者，都是在氣溫相對低的時間出狀況，提醒民眾應多加注意保暖。

醫師提醒，猝死風險最高的時刻，往往不是長時間處於低溫時，而是溫差劇烈變化的瞬間，例如清晨剛起床、從暖氣房走到室外，或洗完熱水澡後突然接觸冷空氣，這種溫度的劇烈變化，會讓血管在短時間內經歷「放鬆—劇烈收縮」的過程，極易誘發斑塊剝離或血管破裂。

要降低猝死風險，應放慢早晨起床速度，先在被窩中活動四肢再下床，同時加強頭頸部保暖，避免冷風直接刺激血管，有運動習慣者也應避開清晨低溫時段，並延長暖身時間。此外，慢性病患者務必規律服藥、監測血壓，並養成定時補充溫開水的習慣，以降低心血管風險。

