低溫警示升級！強烈冷氣團南下軌跡曝 「雲街」清晰現蹤

強烈大陸冷氣團南下影響全台，中央氣象署今（20）日針對7縣市發布低溫特報。前氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，畫面中可以清楚地看到「雲街」現象。

冬季衛星雲圖常見的「雲街」現象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書曬出一張衛星雲圖並說明，現在北方有強冷空氣出海，冷氣團流經暖水面，就會形成冬季衛星雲圖常見的「雲街」現象，這種雲系由許多接連排列成線狀的小積雲組成。她指出，「目前日本海這一區的雲街最為清楚，黃海這邊也有雲街，但部分被高雲遮蔽，因此沒那麼清晰。」

中央氣象署發布的低溫特報中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣等5縣市為橙色燈號，代表非常寒冷，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率；苗栗縣和金門縣則為黃色燈號，屬於寒冷等級，有10度以下氣溫發生的機率。

7縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署特別提醒，呼吸道及心血管疾病患者應避免長時間逗留在寒冷環境，並確保兒童的頭、頸、手和腳保持溫暖。由於冬季為流感好發季節，民眾應注意手部衛生與咳嗽禮節，並落實生病在家休息，避免傳染他人。

