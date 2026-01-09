低溫跌破10度…6大NG禦寒法「外套再厚也沒用」 還恐心梗上門

記者柯美儀／台北報導

冷氣團一波波接力，醫師分享6大錯誤禦寒方式。（示意圖／資料照）

冷氣團一波波接力，氣象署表示，今（9）日晚間至明日上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。錯誤的禦寒方式不僅無法保暖，還可能成為冬季猝死與心肌梗塞的誘因，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書列出6件容易犯的錯誤，可能讓心血管與呼吸系統承受額外風險。

靠熱飲取暖超NG

他說明，不少民眾冬天習慣靠「喝熱的撐全身」，但醫學研究顯示，熱飲僅能短暫刺激口腔溫度，對核心體溫幫助有限，反而讓人誤以為身體已經暖和而減少穿衣，導致手腳冰冷、血管過度收縮，增加冬季心肌梗塞風險。

外套太緊又不保暖恐讓血壓飆升

黃軒指出「穿太緊、太潮流、無保暖功能的外套」，也可能因血流受限，使寒冷引發的血壓上升更加明顯，對高血壓族群尤其危險。

一到家就洗熱水澡是冬季常見卻高風險的行為。（示意圖／取自Pixabay）

到家立刻洗熱水澡血壓劇變

在居家習慣方面，「一到家就洗熱水澡」，是冬季常見卻高風險的行為，由於冷熱交替會使血管急速擴張與血壓驟降，容易引發暈厥，甚至造成洗澡時猝死，日本研究指出，冬季因洗澡引發的心血管死亡率是夏季的10倍。

外套再厚 頭、頸、腳沒保暖照樣失溫

「只穿厚外套，但不護頭、不護頸、不護腳」也是常見錯誤之一，黃軒說，這項行為等同讓身體持續大量散熱，可能導致頭痛、注意力下降與血壓上升。

暖氣開太強反傷身

「晚上把暖氣開到爆」也是一大NG行為，黃軒說明，夜間暖氣開得過熱、過乾，會讓呼吸道黏膜乾裂，增加咳嗽、氣喘發作與呼吸道感染風險，睡眠品質也會受到影響。

冬天跑步不加衣 心臟、支氣管負荷暴增

最後一點是「冬天跑步不加衣」，黃軒強調，冬天運動若未充分熱身、保暖，就在低溫中激烈跑步或長距離訓練，冷空氣可能引發支氣管收縮，讓心臟負荷大增。

正確禦寒方式

1. 帽子＋圍巾＋手套（比穿厚外套更有效）

2. 洗澡前先把浴室暖起來

3. 走出室外前 30 秒做「暖身跳動」

4. 穿洋蔥式分層，不要靠喝熱的硬撐

5. 室內濕度 40–60% 最剛好

6. 有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門

