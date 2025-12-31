低溫跨年夜易引發猝死 醫揭「熬夜、飲酒」恐成致命關鍵

冷氣團影響下的跨年夜，濕冷低溫環境若搭配飲酒與熬夜，恐引發心血管急症甚至猝死風險。天主教耕莘醫院心臟內科主任黃致翰示警，酒精造成的血管擴張會加速體溫流失，長時間處於濕冷環境將陷入失溫危機，進而導致血壓劇烈波動、心律不整等致命狀況。

冷氣團影響下的跨年夜，濕冷低溫環境若搭配飲酒與熬夜，恐引發心血管急症甚至猝死風險。(圖/義大世界)

黃致翰指出，酒精會讓人產生「不冷的錯覺」，實際上卻使血管擴張、體溫快速流失。他強調，酒醉後若長時間處於濕冷環境、衣物潮濕或坐臥地面，極易造成失溫，對心血管疾病患者尤其危險。寒冷環境本就容易造成血管收縮、血壓上升，若再加上熬夜與飲酒，將增加心臟病及腦中風等心血管急症發生風險。

心臟病、心律不整、曾中風患者，以及高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病族群，跨年夜應避免過量飲酒與過度熬夜。黃致翰提醒，中高齡者及有心血管疾病家族史者也屬高風險族群，更應提高警覺。

針對跨年夜的健康防護，黃致翰強調，飲酒後務必注意保暖與安全。外出應穿著防風防雨衣物，避免酒後久坐戶外或直接躺臥地面。返家後應立即更換乾燥衣物、補充溫水並保持室內溫暖。慢性病患者需規律服藥並監測血壓，若出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈、呼吸困難或冒冷汗等症狀，應立即就醫。

跨年夜若要外出，記得要做好保暖工作，同時慎防溫差過大。 （示意圖／Pixabay）

國健署提醒心血管疾病、三高、年長者要做好保暖措施，提出低溫守護心臟健康三大重點。外出飲食應節制，聚餐應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖再洗熱水澡。國健署提醒，洗完熱水澡後應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。此外，應避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7至9小時。

