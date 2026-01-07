低溫適合泡湯取暖？ 「冷熱交替」恐出大事！醫籲四大安全原則 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

近期冷氣團一波接一波，氣溫驟降，不少民眾會選擇「泡湯」暖身，然而冷熱交替，小心出大事！台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒，冷熱交替造成的溫差或不當習慣，極容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病，高風險族群泡湯最好遵守四個安全原則。

李家誠表示，人體血管具備調節體溫與維持循環的功能，對健康民眾來說，面對冷熱轉換時通常能順利調整，但對於高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群而言，血管已有損傷且較為脆弱，若又有不當的泡湯習慣，就容易造成心血管負擔。

哪些是危險的NG行為？醫師舉例，如一進入浴場就直接泡入高溫池，會使血管在短時間內快速擴張；在高低溫池之間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈；空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則容易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降。

李家誠警告，一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。

冬天泡湯，李家誠說，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。在泡湯方式上，也應遵守以下四個安全守則：

1.入池循序漸進：可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。

2.控制水位高度：水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。

3.留意水溫與時間：溫泉池選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10-15分鐘。

4.適時休息與補水：休息期間需補充水分，每次約150-250毫升，避免因脫水造成心臟負擔。

李家誠進一步提醒，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩安排，待病情回穩後再考慮前往。

照片來源：台北慈濟醫院提供

