低溫、壓力恐催化心因性猝死

醫師蔡宗能表示，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，增加心血管疾病發生風險。（三總提供）

記者湯朝村∕嘉義報導

強烈大陸冷氣團來襲，一名21歲男大生在教室突然倒下，當時適逢期末考，雖經送醫仍身亡；檢察官與法醫相驗後，初步判定男大生為心因性猝死。醫師表示，年輕人的心因性猝死大多與先天心臟病變有關，例如布魯蓋達症候群、肥厚性心肌病變；患者平日看似健康，但遇壓力、低溫等刺激，即可能成為催化發生致命性心律不整的隱形推手。

醫師李宜恭表示，低溫、壓力等刺激，遺傳性心臟病變是催化發病的隱形推手。（記者湯朝村翻攝）

嘉義大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，心因性猝死是指在沒有其他潛在致死病因下，因心血管問題導致突然非預期性死亡，常見原因有心肌梗塞、主動脈剝離、心律不整等，患者可能會因此OHCA，幾分鐘內猝逝。

李宜恭表示，近日低溫，該院已收治多例心肌梗塞、主動脈剝離案例，患者多是中老年人，最年輕患者約40多歲。20出頭年輕人的心因性猝死多與先天心臟病變有關，例如布魯蓋達症候群、肥厚性心肌病變等，患者平日無異狀，但若遇壓力、低溫等刺激可能因此發生心律不整猝死。想避免憾事，可預防性在體內植入去顫器。

李宜恭表示，布魯蓋達症候群是一種遺傳性心臟病，患者心臟結構通常正常，但因為心肌細胞的離子通道功能異常，可能在無預警下發生心律不整。肥厚性心肌病也是遺傳性心臟病，可能導致心肌增厚，影響心臟功能，早期多無症狀；但隨著心室腔室變小、心肌失去彈性，患者也可能在無預警情況下發生致命性的心律不整，是部分年輕人或運動員猝死的原因。

李宜恭表示，不論是布魯蓋達症候群或肥厚性心肌病變，早期發現並積極處理都可減少猝死風險。一旦確診，一等親內的家人建議至心臟科評估做檢查，尤其是低溫、壓力等刺激，均可能讓這類遺傳性心臟病變成為催化發病的隱形推手，增加瞬間奪命的危機。