低溫一波波來襲！國健署「護心3式」：提高警覺、加強保暖

近日冷氣團接連報到，全台氣溫明顯下滑，對此，國健署提醒，低溫容易造成血管收縮、血壓上升，對心血管疾病患者、三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）及年長者而言，恐增加心絞痛、心肌梗塞及中風等風險，務必提高警覺、加強保暖。

近日冷氣團接連報到，全台氣溫明顯下滑，恐增加心絞痛、心肌梗塞及中風等風險，務必提高警覺、加強保暖。（示意圖／Pixabay）

為協助民眾在寒冷天氣中守護心臟健康，國健署提出「護心3式」，提醒民眾在節慶期間也能安心過節：

第一式為「外出飲食要節制」。國健署指出，歲末年終聚餐頻繁，應避免暴飲暴食，減少高油、高鹽食物攝取，飲食以均衡為原則，並多補充水分、少喝含糖飲料，更不建議以飲酒取暖，以免加重心血管負擔。

廣告 廣告

第二式為「回家避免溫差刺激」。民眾從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐漸回溫再洗熱水澡；洗澡後也應先擦乾身體、穿好衣物，再離開浴室，避免突然暴露於低溫環境，降低心血管疾病發作風險。

第三式則是「維持良好作息」。國健署提醒，節慶期間應避免熬夜，維持規律作息與充足睡眠，成人每日建議睡眠時間為7至9小時，有助穩定血壓與心臟健康。

民眾從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐漸回溫再洗熱水澡，降低心血管疾病發作風險。（示意圖／Pixabay）

此外，國民健康署署長沈靜芬也提醒，三高初期多半沒有明顯症狀，民眾容易忽略健康警訊，建議每年至少一次落實「722」居家血壓測量原則，也就是連續7天量測、每天早晚各量1次、每次量2遍取平均值，及早掌握血壓變化。

國健署呼籲，若出現疑似中風或心肌梗塞症狀，應立即撥打119，把握黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險，平安健康迎接歲末年終。

延伸閱讀

前乃木坂46高山一實宣布離婚 閃婚網紅1年4個月就畫下句點

快掏身分證！ 姓名「中1字」超商咖啡免費喝

台積電明年1/15法說會聚焦AI需求 營收可望再創新高