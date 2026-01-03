低溫＋溫差惹禍？她燉完湯瓦斯爐玻璃檯面突爆裂 問題出在「它」身上

部落客「布布媽咪」家中的瓦斯爐玻璃檯面爆裂，現場滿是玻璃碎片。（圖／「布布媽咪」授權提供）

近期天氣寒冷，多地低溫下探10度，因室內外溫差大，居家安全也亮起警訊。知名親子部落客「布布媽咪」昨天（2日）便在臉書分享，家中使用多年的瓦斯爐，竟在燉完湯後突然爆裂，玻璃檯面瞬間炸烈、碎片亂飛，雖無人受傷，仍讓她當場嚇傻「本來想說要來個溫馨喜樂的開場，結果我們家今天直接上演一齣驚悚片！」

「布布媽咪」發文表示，不確定是否因為外面天氣太冷，室內外溫差太大，當天晚上她剛燉完湯，沒多久就聽見「碰」一聲，發現瓦斯爐玻璃檯面整片炸開，玻璃碎片四散，所幸全家人都沒有受傷。

「布布媽咪」提到，小孩們還在旁邊一臉認真地說「這是不是暗示我們要換新房子呢？」讓她忍不住苦笑道，「這麼離奇的事情竟然也會被我遇上，我想我的2026年，應該會相當精彩吧。」

「布布媽咪」也提醒粉絲，在使用廚房用具時，真的該多留意安全，「的確是用蠻久了，但突然爆掉也是很傻眼耶！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我記得我有次下大夜班洗澡遇到馬桶水箱炸裂，一次懷孕中遇到浴室玻璃門爆裂，超可怕回憶」、「我有遇過，一樣的狀況，應該是年份超過10年，集中煮太久」、「我家也有跟妳一樣的經驗，鐵鑄的加熱塊放瓦斯爐上燉煮，溫度太高造成的」、「我們家之前也裂過一台，但沒有這麼誇張，平安就好」。

也有人指出，「節能板不能用玻璃鏡面瓦斯爐，供參考。我是買回來時，看了使用說明，有寫不能使用玻璃鏡面瓦斯爐發現的」、「這個在賣節能板的店家，都會先詢問家中瓦斯爐面板款式，才會建議購買。晶化表面和傳統不鏽鋼表面耐熱度不同，真的要注意」、「換不鏽鋼的瓦斯爐耐高溫較安全」、「節能板不能用在玻璃的瓦斯爐喔！還好人都平安無事」、「看來是要換IH爐了」。

※本文已獲「布布媽咪」授權刊登。

