低溫「4大眼疾」患者爆增 大魔王是青光眼！誤認腸胃炎恐永久失明

氣溫驟降不僅容易引發心血管疾病，更會導致多種眼球疾病發作。眼科診所院長王孟祺指出，血管收縮、交感神經受刺激及免疫系統失衡等因素，可能引發眼中風、結膜下出血、虹彩炎與急性青光眼等四種眼疾，其中部分病症雖會自行痊癒，但若遇到嚴重狀況卻延誤就醫，恐將導致失明。

氣溫驟降不僅容易引發心血管疾病，更會導致多種眼球疾病發作。 （示意圖／Pixabay）

王孟祺在粉專《王孟祺醫師-眼科最前線》發文表示，連日低溫讓許多患者因眼睛紅而緊急求診。他說明，「急性青光眼」堪稱眼疾中的「大魔王」，患者會出現眼睛劇烈脹痛、視力模糊，看燈光周圍會有彩虹般的光圈，同時伴隨頭痛、噁心想吐等症狀，有時可能誤認為腸胃型感冒而看錯科別，延誤治療將導致失明。他特別提醒女性、年紀大、遠視眼及白內障患者要特別防範。

另一種急症「眼中風」因不會疼痛而容易被忽視，王孟祺表示，其典型特徵為無痛性、單眼視力突然模糊，視野突然黑一塊或整片看不見，尤其三高控制不良或患有心血管疾病者須盡快就醫。他強調，控制三高是預防眼中風的關鍵因素。

王孟祺接著說明「結膜下出血」看起來可怕，但多為無害性，不少患者會因它看起來很紅以為是眼中風。他解釋，這只是結膜上的微血管因血壓變化、搓揉或腹部憋氣用力等導致血管破裂，即使不治療血塊也會慢慢吸收。另外，服用阿斯匹靈或抗凝血劑也可能促使結膜下出血。

「急性青光眼」堪稱眼疾中的「大魔王」，延誤治療將導致失明。 （示意圖／Pixabay）

針對「虹彩炎」，王孟祺表示，歲末年終不少人因工作繁忙、壓力大、熬夜，加上氣溫低、病毒活躍容易感冒，且很多人喜歡吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞進補，不只引起免疫系統不穩定，也可能誘發此病。患者會感覺脹痛，黑眼珠旁充血、畏光，並引起不等程度的視力模糊，需盡快就醫治療以免惡化留下後遺症。

王孟祺呼籲民眾做好眼睛保養，包括多忌口、不過度進補、不熬夜不過勞、注意眼部保暖與防風。他建議騎車或戶外風大時配戴全罩式安全帽或包覆性好的防風鏡，平時可熱敷眼睛促進血液循環並舒緩乾眼，同時注意室內溼度、多眨眼、多喝水以保持身體水分充足。

