低溫0.2度 武陵農場夢幻冰晶宮亮相

記者李佩玲／綜合報導

武陵農場昨日清晨最低溫0.2度，久違的「藤花園冰晶宮」再現，不僅花朵被冰封包裹成糖葫蘆的模樣，就連澆灌系統的灑水也形成一串串細長冰柱，像是「冰晶簾」般，陽光照耀下晶瑩剔透，相當夢幻。

受到輻射冷卻效應影響，武陵農場昨日上午6時30分出現攝氏0.2度的低溫。武陵農場表示，為防止藤花園的澆灌系統深夜結冰，農場會提前打開噴水，當水噴灑到棚架上面時，又正好遇到低溫，就會形成結冰的奇觀。武陵農場也指出，時序入冬，正值農場銀杏及楓葉轉色的季節，歡迎遊客上山欣賞。