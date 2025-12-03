低溫12度冷爆！ONE BOY衝鋒衣四段升溫超狂

▲入冬第一波冷空氣殺到，全台低溫下探12度，ONE BOY推出「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，最高升溫29.8度，冬天騎車不怕冷。（圖／ONE BOY提供）

[NOWnews今日新聞] 入冬第一波冷空氣來襲！今（3）日全台冷到有感，3500公尺以上高山可能下雪，且越晚還會越冷，低溫恐跌破12度。濕冷冬天騎車最痛苦，想保暖首要條件是防風，不少人討論「衝鋒衣是不是真的值得購買」，就有機車族大讚：「衝鋒衣真的還不錯，比1、2千元的羽絨衣更保暖」。其中ONE BOY衝鋒衣最高升溫29.8度，穿過的民眾表示：「騎車真的不會冷」。

衝鋒衣穿過都說讚！實測狂推：保暖、防水、騎車不冷

「衝鋒衣」是指防風、防水、透氣耐磨的機能外套，社群平台Mobile01上有網友好奇發文：「衝鋒衣最近這幾年很紅，是真的有人在買嗎？臉書廣告真的還蠻多的」。另外在Threads上也有人發問：「冬天快到了想買一件衝鋒衣來保暖，羽絨外套都很老舊了，想問看看有沒有人買過衝鋒衣的經驗」。

貼文引起熱烈討論，穿過的民眾相繼分享：「拿起來比想像的重，保暖度很不錯，主要實用的是防潑水外層」、「有買過ONE BOY的七合一衝鋒衣，騎車真的不會冷，而且綿綿細雨還防潑水，機能超讚」、「衝鋒衣還不錯，比1到2千元的羽絨衣更保暖，寒流騎車完全不冷」、「衝鋒衣冬天騎車超讚的，很保暖」。

▲衝鋒衣指防風、防水、透氣耐磨的機能外套，而ONE BOY的衝鋒衣還能一鍵智能升溫保暖。（圖／ONE BOY提供）

ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」新上市！一鍵加溫超暖

講到衝鋒衣，最多人想到的知名品牌就是ONE BOY，去年推出第一代「智能升溫七合一衝鋒衣」後，今年再升級推出全新2.0新款，外套不只防風保暖，最大特色是還可以直接加熱溫度，且第二代2.0衝鋒衣最高可升溫至29.8度，自由控溫即使寒流外出或去雪地都能完全抗寒。

今年全新上市的ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」，中層使用發熱片，共可4點發熱（背部、腰部、前方左右兩側口袋），最大升級亮點就是加熱功能大幅進化，四段溫度直接一鍵短按切換溫檔，保暖效果比去年第一代更強大。



◾紅燈最高熱效：最高升溫+29.8℃（去年28.8℃）



◾紫燈高溫溫暖：最高升溫+28.6℃（去年23.2℃）



◾青燈中溫舒適：最高升溫+27.3℃（去年18.9℃）



◾藍燈低溫暖和：最高升溫+21℃（去年14.8℃）

▲「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」可四段控溫，穿起來達到智能恆溫效果。（圖／ONE BOY提供）

內裏石墨烯蓄熱、外層防潑水！雨天騎車也不怕冷

此外，「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」背部內裏添加石墨烯，TTRI檢測可升溫+8.14°C（去年為7.21°C），可有效達到蓄熱升溫的功用。

外層使用防潑水面料，SGS檢測防潑水達到最高等級5級，遇到小雨或突來陣雨時，外套表面可使水滴形成圓珠滾落，不會擴散或滲透到衣服裡面。同時也是防油、防污面料，防油SGS檢測5.5級、防污SGS檢測2.5級，不容易沾染油漬。

▲ONE BOY衝鋒衣防潑水SGS檢測5級、防油SGS檢測5.5級，遇到小雨時可防水，也不容易沾染油漬。（圖／ONE BOY提供）

官網限時激殺4.1折！比買一送一還划算

不只機能防風、面料耐磨，ONE BOY「智能升溫七合一衝鋒衣2.0」設計也很時尚，採用雙向拉鍊上下皆可開合，更好造型搭配。整件外套共有6個口袋，收納空間非常足夠。女生共有14款顏色可選，男生有9款可選，每個人都能挑到自己的命定顏色。

迎接寒冬到來，ONE BOY官網推出激殺優惠，衝鋒衣2.0原價5980元，現在單件直接下殺至2650元、買兩件4900元，平均單件2450元，相當於4.1折，比買一送一還划算，比起貴森森兩三千元的羽絨衣，非常怕冷的人不妨直接入手一件，無論冬天外出、騎車隨時抗寒，再也不怕冷！

▲共有6個口袋收納實用，袖口魔鬼氈設計可調袖寬，立領設計防冷空氣，雙向拉鍊可上下開合。（圖／ONE BOY提供）

▲女款共14色、男款有9色，原價5980元，限時下殺單件2650元、兩件4900元，比買一送一更划算。（圖／ONE BOY提供）

📍智能升溫七合一衝鋒衣2.0商品資訊請點我

📍ONE BOY全省門市資訊查詢請點我

