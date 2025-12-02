低溫12度壓境！ 吳德榮：未來三天北台明顯轉冷

今（3日）起東北季風增強，北部及東半部地區轉為有雨天氣，氣象專家吳德榮表示，北台灣今天起將一連冷三天，恐見12度低溫，要注意。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」提到，今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。

最新模式模擬顯示，明日、週五(4、5日)水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；明日、週五的清晨，苗栗以北平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬「東北季風」、未達「大陸冷氣團」標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因「輻射冷卻」加成、亦偏冷，應注意保暖。

最新模式模擬顯示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一(8日)「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二(9日)季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。

最新(2日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

