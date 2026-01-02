低溫8.3度！5縣市逾百人送醫 2人不治、89歲嬤OHCA

2日全台最低溫紀錄為玉山測站零下7.6度，新北富貴角也出現平地最低溫8.3度。陸續有民眾身體不適送醫，目前雙北、台中、彰化、高雄5縣市已有多起救護案件，當中包含台北市2人不治。

低溫暴跌到10度以下，雙北、中南部5縣市自12月31日至1月2日已有上百件救護案件，有2人送醫不治。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

強烈大陸冷氣團南下，據中央氣象署觀測紀錄，2日全台最低溫落在南投縣信義鄉玉山測站的零下7.6度，平地最低溫為新北市石門區富貴角測站8.3度。氣象署上午也發布18縣市低溫特報，2日上午至3日晚間，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣將有持續10度左右或以下氣溫發生，這段時間也是此波強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，氣象署提醒民眾務必做好禦寒措施，並注意室內通風和用電安全。

各地陸續傳出部分民眾因「非創傷到院無呼吸心跳」送醫案件，12月31日至1月2日上午，目前範圍含新北市、台北市、彰化縣、台中市、高雄市等5縣市，最多紀錄為彰化縣104件，包含1名89歲婦人OHCA（到院前失去呼吸心跳）。台北市雖非最多，但有2人送醫宣告不治。

新北市：新北市消防局統計，從12月31日凌晨5時起，已有5件非創傷到院無呼吸心跳的救護案件，1月1日為9件，1月2日凌晨12時至上午11時也有2件。

台北市：台北市消防局統計，自1月1日元旦起至2日上午10時，已有5人因非創傷無呼吸心跳而緊急送醫，其中2人搶救後仍宣告不治。但消防局說，因為本數據和平日相比並無明顯增加，暫無法確定是否與降溫有關。

台中縣：台中市消防局統計，1月1日早上8時起至2日早上8時，共20人因急病救護，其中7人非創傷性到院無呼吸心跳，年齡分布在37歲至89歲。

彰化縣：彰化縣消防局統計，12月31日至1月2日早上8時，共有104件緊急救護案件，原因包括疑似急性心肌梗塞、嚴重身體不適等，其中員林市有1位78歲阿嬤1月1日下午OHCA（到院前失去呼吸心跳）緊急送醫。

不過消防局指出，此數據無呼吸心跳者僅1件，比2025年同期、同樣時段的5件紀錄有所減少，且緊急救護案件數和平日48小時平均紀錄107件相近，無法直接斷定全數與天冷有關。

高雄縣：高雄市消防局統計，1月1日上午10時至2日上午10時，共接獲29件急病OHCA案件，其中8人送醫，仍待釐清是否和天冷有關。

另外，高雄市衛生局提醒，民眾天冷應做好「護心3要領」，即外出注意保暖、運動務必暖身、注意飲食控制，隨時注意天氣變化和身體狀況，並多補充水分，也需關心家中長者、3高患者、心血管疾病患者等族群。一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難等警訊，應立即就醫或撥打119求助，使用瓦斯熱器時也務必維持通風，避免引發一氧化碳中毒意外。

