低潮期獲GD力量！小S感性致謝：讓我能勇敢面對世界

女星小S（徐熙娣）曾在節目多次表達對「韓流天王」G-DRAGON（權志龍、GD）的喜愛，上月她身穿灰色周邊帽T低調朝聖GD在台北大巨蛋的演唱會，有網友發現，小S近日默默在GD貼文下留言，感謝他在自己身處低潮時給予極大的鼓勵。

有網友近日在Threads發文表示，意外看見小S在「always gdmaster」帳號貼文下以英文留言，「U don’t know u give me so much strength to face the world! Thank u a lot（你不知道，你給了我那麼多力量，讓我能夠勇敢面對這個世界！真的非常感謝你）。」而同一天，小S也在GD貼文下留言表示：「U r the best in the Asia.U gave me much strength when I felt so down.（你是亞洲最棒的。當我感到非常低落時，是你給了我很大的力量）。」

小S在GD貼文下留言表達感謝。（圖／翻攝自GD IG）

小S今年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），心情一度陷入低潮，不僅向節目《小姐不熙娣》告假，也鮮少在社群平台分享生活。日前在好友蔡康永陪同下，她以頒獎嘉賓身分出席金鐘獎，並順利抱回綜藝節目主持人獎，才逐漸恢復社群互動。如今更親自留言向GD致謝，足見她對偶像的喜愛之情。



