風傳媒

民眾黨前主席柯文哲今（2）日赴立法院向朝野立委討論人工生殖法，下午先是與民進黨立法院黨團總召柯建銘見面寒暄，隨後也正式拜會民進黨團。柯建銘表示，有關人工生殖法有行政院的版本，所以會照著院版走，至於最後會通過哪一個版本就尊重立法院，「柯P都來了，我們比較期待談總預算的部分可以多幫忙。」對此，柯文哲直呼，「你老大欸，你以前都沒問題，現在怎麼卻有問題」，該怎麼做就......