低硫燃油還不夠！中山大學揭港區空汙新隱憂

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▲國立中山大學氣膠科學研究中心團隊成員合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】全球限硫令實施後，船舶排放的硫氧化物雖然大幅減少，但港口空氣真的變乾淨了嗎？國立中山大學與美國加州大學柏克萊分校合作研究發現，停靠港口的船舶仍會排放大量氮氧化物以及含有重金屬的超細懸浮微粒，這些肉眼看不見的汙染物可能深入肺部，甚至進入血液循環，對人體健康造成威脅。

這項研究由中山大學氣膠科學研究中心主導，並與全球公共衛生研究重鎮──美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院合作，成果刊登於國際環境科學期刊「環境汙染」（Environmental Pollution）。研究團隊以高雄港三艘使用超低硫燃油的工作船為對象，在船舶靠泊運轉期間進行即時監測，分析排放出的氣體與懸浮微粒成分，並評估可能帶來的健康風險。

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研究結果顯示，低硫燃油確實有效降低硫氧化物排放，但氮氧化物仍是主要汙染來源。此外，排放出的粒狀汙染物大多屬於直徑小於1微米的超細懸浮微粒（PM1）。由於這些微粒比頭髮絲還細數十倍，不容易被人體防禦機制阻擋，吸入後可能深入肺泡，甚至進入血液循環。

更值得注意的是，研究人員在懸浮微粒中發現鐵、鈉、鋅、鈣與鉻等金屬元素。其中，「鉻」被認為是主要的健康風險來源，無論是致癌或其他健康影響都不容忽視。這代表即使全球限硫令已上路，港區空氣汙染問題仍未完全解決。

研究團隊指出，目前世界各地港口積極推動低硫燃油與岸電措施，希望減少船舶汙染。然而，實際針對船舶排放與健康影響進行現場量測的研究仍相當有限。本研究通訊作者中山大學環境工程研究所教授彭彥彬表示，本研究為全球實施限硫令後，少數針對超低硫燃油船舶於實際靠泊條件下進行即時量測與健康風險評估的研究，並作為未來港口空氣品質管理、船舶減汙政策及健康風險評估的重要參考。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁則指出，空氣是所有人共同擁有的公共資產，人們共享同一片天空，也共同承擔空氣品質帶來的影響。研究團隊近年持續投入港區空汙與健康風險研究，並提出「呼吸文明（Breathing Civilization）」倡議，希望從呼吸健康與環境永續的角度，重新思考人類與地球未來的關係。未來中心團隊也將持續推動「港口健康與呼吸城市倡議（Port Health & Breathing Cities Initiative）」，串聯港區空氣品質、健康風險與永續治理研究，打造更健康、更安全的生活環境。（圖／記者王雯玲翻攝）