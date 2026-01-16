低碳交通！彰化縣公共租賃自行車擴建到偏鄉二林鎮

推展低碳交通！彰化縣公共租賃自行車，擴建到偏鄉「二林鎮」。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為提升公共運輸服務、推動低碳交通，持續在二林鎮擴建「公共自行車租賃系統」，第1階段設置有9個站點，都是貼近民眾通勤、通學及休閒的需求，為地方增加便利的交通新選擇，也象徵二林朝向智慧、綠色、宜居的城鎮邁進一大步。（李河錫報導）

二林鎮是位在彰化縣西南角農工商產業並進發展的重鎮，縣政府早已提前布局整體公共運輸規劃方案，為了配合「二林轉運站」，已敦請「交通部運研所」協助規劃幹支線公車路網，未來將以「二林、溪湖、彰化」為主要營運幹線；縣長王惠美表示，為了提升後續「公共運輸」服務的量能，並推動低碳交通，因此，在農曆春節前先行擴建「二林鎮公共自行車租賃系統」，第1階段設置了二林高中、二林工商、中正國小、文化教育園區、長青公園、洪醒夫公園等9個站點，可串連起二林地區整體的學區、生活與休閒動線，未來可配合「彰南電動快捷公車路廊」，把租借站點延伸到埔心，將可串聯起員林、埔心、溪湖到二林等4大生活圈，實現公共自行車與大眾運輸無縫接軌。

造福偏鄉！彰化縣公共租賃自行車，擴建到「二林鎮」，持續推展低碳交通。（圖：李河錫攝）

王惠美縣長表示，已著手規劃的「二林轉運站」向外延伸支線，將可更便利通往各周邊鄉鎮，透過路線整併，讓民眾搭車路線更清楚、轉乘更便利；並將協助二林鎮公所所推動「幸福小黃」服務，補強偏鄉與農村交通不便的需求，並提供更便利就醫、就學及日常接送的服務；未來縣府將持續整合交通、生活與產業建設，藉以打造二林更便利、低碳且宜居的生活好環境。

彰化縣目前已建置174個公共自行車租借站點、2,700輛自行車，縣府將持續擴點優化，也鼓勵民眾多加利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車或電動輔助自行車，前30分鐘都免費，省錢又環保；並配合公車幹線整體規劃，期盼達到「一車到站、全線通行」更便利的大眾運輸系統。