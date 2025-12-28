低碳加值在地農業 花縣府導入碳足跡標籤 打造低碳農業品牌新典範

花蓮縣政府為強化花蓮農業永續發展與提升農特產品競爭力，啟動「農業產品碳足跡標籤輔導計畫」，並舉辦說明會（見圖），協助在地農民、農民團體與農企業農產品牌導入碳盤查機制，建立從產地到餐桌的碳排放數據管理體系，並推動碳足跡標籤取得與減碳行動落實，期望為花蓮農業開創低碳轉型新里程。

面對全球淨零碳排與國際市場環保規範趨勢，農產品不僅講求品質與安全，更需要兼具環境責任與碳管理透明度。透過碳足跡盤查，可全面檢視農產品從田間生產、採收運輸、加工包裝到銷售流通的生命週期排放量，協助農友掌握高排放環節，作為後續節能改良與生產調整的重要依據，進而提升農產品市場拓展與品牌競爭力。

農業處長陳淑雯表示，為協助花蓮縣農友、農企業、農場瞭解經營過程中碳排放來源、碳排放量，農業處已在一一二年輔導十一間農業單位參與碳盤查計畫。一一三年農業處再與東華大學碳中和研究中心合作，輔導樂弟食品有限公司「銀川有機純米粉」、立川漁場「立川嚴淬黃蜆精」申辦碳足跡標籤，一一四年底將擴大輔導八項農產品申辦，包括：九一七農場-柴燒金針、樸實構果生物科技股份有限公司-印加果油、花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社-哇好米、玉溪地區農會-香米、苦茶油、益順茶園-綠蜒蜜香紅茶、露予莊園-露予茶立體茶包、赤科山天心茶莊-楓韻紅露蜜香紅茶。

處長陳淑雯進一步說，過去農友較少從碳排放的角度檢視生產流程，透過碳盤查才發現肥料使用、能源消耗與運輸距離，都是隱含的碳排熱點。經過流程盤整與改善建議後，不僅逐步採取節能設備、精準施肥與友善耕作方式，也同時降低成本與提升產品附加價值；輔導農友申辦碳足跡標籤，期望成為品牌升級與拓展通路的重要利基，讓花蓮農產品不僅「好山好水」，更成為兼具環境價值的綠色品牌。

縣長徐榛蔚指出，發展低碳農業不僅是回應氣候變遷的必要行動，更代表對土地與後代責任的實踐。未來縣府持續以「永續農業、低碳花蓮」為願景，陪伴農民與農業產業鏈夥伴，一同打造兼具環境保護、產業升級與地方價值的綠色農業新典範。