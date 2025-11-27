低碳及智慧化升級轉型 製造業以大帶小 共築淨零新典範

製造業「低碳化」與「智慧化」並非一蹴可幾。面對全球淨零碳排與數位轉型浪潮，經濟部產業發展署推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫」，由中心廠帶動供應鏈的中小型企業之合作發展模式，共同申請補助或技術合作，以強化臺灣企業經濟韌性及競爭力。近年企業以大帶小攜手展現成果，像是東和鋼鐵、歐都納、健椿工業與邁特電子等，為臺灣製造邁向2050淨零願景注入新動能。

從節能邁出第一步 東和鋼鐵減碳轉型贏得競爭力

東和鋼鐵認為減碳行動不是口號，而是一場持續不懈的實踐。早在《京都議定書》公布後，前榮譽董事長侯貞雄便開始關注碳排議題，推動公司進行溫室氣體盤查；現任總經理黃炳樺說，「節能是減碳的第一步，節能走在減碳前。」他回憶，過往20年東和鋼鐵在節能減碳的作法有相當不錯的成果，因此更串連供應鏈，持續踏實地走下去。

50年運動品牌 歐都納望擦亮綠色永續品牌

歐都納攜手群將科技、朝盛塑膠、鉅林企業、帝昇工業、聯呈工業、和鋒、祐振、利鼎豐、志偉紙器與逸驊織帶等十家夥伴，從原料替代到製程優化，共創戶外用品產業低碳供應鏈。圖／非凡新聞

歐都納的綠色轉型，早在創辦人程育才時代已展開。1975年創立山王工業，以海灘拖鞋與衝浪板打響名號，奠定品牌與自然共生的核心理念。現任董事長程鯤延續這份精神，於1988年即開始導入節能製程，近年更建立完整碳盤查制度，並攜手十家下游合作夥伴推動低碳製程，從原料替代、海廢再製到循環材料再利用全面升級。

智慧製造不轉型即淘汰 健椿矢志走向改革不歸路

健椿工業與昇茂金屬、祐豐精技、茂展工業、松岡工業及竣羽企業等供應鏈夥伴合作，導入智慧化管理與數據應用，打造精密機械產業智慧製造新典範。圖／非凡新聞

健椿工業的轉型根基在傳承與創新，董事長葉展碩長期秉持老總裁葉橫燦「精益求精、穩健成長」的精神，為客戶提供最佳解決方案。面對產業變革，他更以「不轉型即淘汰」為信念，帶領團隊推動智慧化升級，並與五家合作夥伴導入數位化管理，讓供應鏈即時共享資訊並協同生產，進一步提升整體營運效率與市場反應速度。

以數據驅動創客經濟 邁特電子開啟智慧製造新時代

邁特電子從鄉間小工廠出發，靠著穩紮穩打的技術累積，在副總經理戴憶帆接班後迎來第二次轉型，開發創客經濟。公司成立近40年，早期以消費性電子為主，2000年後切入車用電子與網路通訊市場。2019年建新廠後積極導入智慧製造，讓機台連網率達50%與四家夥伴協同轉型，讓傳統製造邁入數據驅動的新時代。

邁特電子與華俊機械模具、松合懋實業、宏輝實業及能電電氣等協力廠共同推動數位化升級，藉由雲端監控與智慧管理，強化電子產業供應鏈效率與永續發展。圖／非凡新聞

以大帶小創造臺灣製造共榮 邁向永續新里程

從鋼鐵、機械到電子與品牌製造，臺灣企業展現以大帶小的實質成果。大型企業以技術與資源引領，中小企業以創新與靈活接軌，形成低碳、智慧的新產業鏈。臺灣正邁向2050淨零之路，當每個環節都投入永續行動，製造業將以更高的韌性與創新力迎向綠色新時代。

（經濟部產發署廣告）

