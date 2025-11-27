低碳及智慧化升級轉型 製造業以大帶小 共築淨零新典範
製造業「低碳化」與「智慧化」並非一蹴可幾。面對全球淨零碳排與數位轉型浪潮，經濟部產業發展署推動「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計畫」，由中心廠帶動供應鏈的中小型企業之合作發展模式，共同申請補助或技術合作，以強化臺灣企業經濟韌性及競爭力。近年企業以大帶小攜手展現成果，像是東和鋼鐵、歐都納、健椿工業與邁特電子等，為臺灣製造邁向2050淨零願景注入新動能。
從節能邁出第一步 東和鋼鐵減碳轉型贏得競爭力
東和鋼鐵認為減碳行動不是口號，而是一場持續不懈的實踐。早在《京都議定書》公布後，前榮譽董事長侯貞雄便開始關注碳排議題，推動公司進行溫室氣體盤查；現任總經理黃炳樺說，「節能是減碳的第一步，節能走在減碳前。」他回憶，過往20年東和鋼鐵在節能減碳的作法有相當不錯的成果，因此更串連供應鏈，持續踏實地走下去。
50年運動品牌 歐都納望擦亮綠色永續品牌
歐都納攜手群將科技、朝盛塑膠、鉅林企業、帝昇工業、聯呈工業、和鋒、祐振、利鼎豐、志偉紙器與逸驊織帶等十家夥伴，從原料替代到製程優化，共創戶外用品產業低碳供應鏈。圖／非凡新聞
歐都納的綠色轉型，早在創辦人程育才時代已展開。1975年創立山王工業，以海灘拖鞋與衝浪板打響名號，奠定品牌與自然共生的核心理念。現任董事長程鯤延續這份精神，於1988年即開始導入節能製程，近年更建立完整碳盤查制度，並攜手十家下游合作夥伴推動低碳製程，從原料替代、海廢再製到循環材料再利用全面升級。
智慧製造不轉型即淘汰 健椿矢志走向改革不歸路
健椿工業與昇茂金屬、祐豐精技、茂展工業、松岡工業及竣羽企業等供應鏈夥伴合作，導入智慧化管理與數據應用，打造精密機械產業智慧製造新典範。圖／非凡新聞
健椿工業的轉型根基在傳承與創新，董事長葉展碩長期秉持老總裁葉橫燦「精益求精、穩健成長」的精神，為客戶提供最佳解決方案。面對產業變革，他更以「不轉型即淘汰」為信念，帶領團隊推動智慧化升級，並與五家合作夥伴導入數位化管理，讓供應鏈即時共享資訊並協同生產，進一步提升整體營運效率與市場反應速度。
以數據驅動創客經濟 邁特電子開啟智慧製造新時代
邁特電子從鄉間小工廠出發，靠著穩紮穩打的技術累積，在副總經理戴憶帆接班後迎來第二次轉型，開發創客經濟。公司成立近40年，早期以消費性電子為主，2000年後切入車用電子與網路通訊市場。2019年建新廠後積極導入智慧製造，讓機台連網率達50%與四家夥伴協同轉型，讓傳統製造邁入數據驅動的新時代。
邁特電子與華俊機械模具、松合懋實業、宏輝實業及能電電氣等協力廠共同推動數位化升級，藉由雲端監控與智慧管理，強化電子產業供應鏈效率與永續發展。圖／非凡新聞
以大帶小創造臺灣製造共榮 邁向永續新里程
從鋼鐵、機械到電子與品牌製造，臺灣企業展現以大帶小的實質成果。大型企業以技術與資源引領，中小企業以創新與靈活接軌，形成低碳、智慧的新產業鏈。臺灣正邁向2050淨零之路，當每個環節都投入永續行動，製造業將以更高的韌性與創新力迎向綠色新時代。
（經濟部產發署廣告）
更多台視新聞網報導
童子賢現聲核電延役公聽會 列「5大優點」盼核綠共存
促進2050淨零碳排 國會氫能促進會與三方簽訂合作MOU
氫能發展未來可期 技術困難挑戰仍多
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 4 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 46 分鐘前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年薪沒266萬別勞退自提？靠這招退休前有機會多賺690萬
報稅季延長至6月底，小資族節稅規劃成為當前財經焦點。理財專家闕又上深入分析20項節稅關鍵，提醒小資族「一個小決定可能替你省下上百萬」。他指出，每年節省1萬5千元稅金，若善用投資工具，40年後可能創造高健康2.0 ・ 1 天前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 3 小時前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 16 小時前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
把握好天氣！明起東北季風報到 清晨低溫下探12 度
[Newtalk新聞] 今(26)日東北季風稍微減弱，各地晴時多雲，但氣象專家吳德榮指出，明(27)日會有另一東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，28日水氣東移，迎風面轉乾，之後3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，但清晨因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 吳德榮指出，今日「東北季風」減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷，各地區氣溫為北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。 但根據最新模式模擬顯示，明日另一「東北季風」挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；28日水氣東移，迎風面轉乾，週末大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。 另外，昨日20時的「輕颱天琴」，未來將入南海，向西北西前進，持續增強，第4、5天「不確定性」持續擴大，下週一外移的高層雲系通過、「東北季風」低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨的機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降；2日迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。查看原文更多Newt新頭殼 ・ 1 天前
最強冷空氣今晚到！北台低溫探15°C「這天」回溫 天琴西進最新路徑曝
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（26）日晨至27日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天琴颱風增強轉中颱！今晨低溫10.5°C破紀錄 吳德榮曝轉涼有雨時間點
中央氣象署指出，今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低；各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及臺東的高溫會比昨天低一些，約在23至25度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前