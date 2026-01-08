低碳告別成新趨勢 台中十年環保葬減碳逾33.8座大安森林公園

樹葬強調不立碑，不造墳，不進塔，儀式簡潔又不失心意。（民政局提供）

記者楊文琳／台中報導

台中市政府推動多元環保殯葬政策成果逐年展現，統計近十年市民選擇樹葬累計兩萬兩千餘件、海葬兩百八十一件，相當於三十三點八座大安森林公園一年的碳吸附量，讓人生最後告別轉化為城市永續的具體行動。

民政局長吳世瑋表示，在高齡化社會下，殯葬方式不僅是家庭選擇，更攸關土地利用、能源消耗與環境永續，市府將持續透過政策引導，鼓勵市民採行更友善環境的告別方式。吳局長指出，台中市去年死亡人數兩萬六百八十一人，其中選擇樹葬者共三千六百九十六件、海葬四十二件，全年環保葬比例突破百分之十八，相當於每五位市民中就有一人選擇環保葬，顯示市民對永續理念的高度認同。

廣告 廣告

其中，樹葬更成為重要且具代表性的安葬新選擇，因應未來需求，市府已於北屯、大雅、神岡、清水、大甲、大肚、沙鹿及太平等地設置八處樹葬區，總面積近四點四公頃，可提供超過三萬三千六百個穴位，除北屯歸思園已休葬，其餘皆採循環使用設計，兼顧長期容量與土地永續。為鼓勵市民選擇環保葬法，凡採行樹葬者可免收三千元規費，期盼透過政策引導，讓身後事的永續選擇減少環境負擔，並為後代子孫留下更美好的家園。