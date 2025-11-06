低碳商機 國產惠普、重置資源科技營運發酵

▲國產建材實業旗下惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，擴大搶攻中研院量子中心等前瞻指標建築，今年開出產能，讓獲利續創佳績。（圖／國產建材提供）

[NOWnews今日新聞] 受惠國產建材往低碳優勢的集團佈局，旗下惠普創下史上最高的前三季獲利、每股盈餘EPS達4.14元，年增逾2成；佈局ALC輕質磚與版材的國宇建材，今年在產能調校成熟下，獲利穩健成長，加上去年成立的再生混凝土公司重置資源科技，受惠於科技建廠不斷，前三季營收呈現爆發性成長，年增達1,589％，全建材集團佈局獲利顯著發酵。

國產建材近年加速推動綠色營運佈局，不僅本業混凝土成長外，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業，營運也加溫。矽酸鈣板廠商惠普受惠產線持續整改，良率、生產效能有效提升，並獲經濟部節能減碳專案補助，再加上今年營建業處新建案陸續完工的後裝市場需求高峰，今年前3季創下史上最高獲利紀錄，前三季營收為8.13億元、年增6.30％，稅後淨利1.49億元、每股盈餘4.14元、年增逾2成。

廣告 廣告

惠普目前有3條生產線，近年因應低碳永續的趨勢，持續進行整改，去年更順利爭取到經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」，補助案不僅有助公司與供應商一起節能減碳，更發揮降低成本效益，公司的毛利率水準均較以往提升。由於今年和明年均是新建案的完工高峰期，更讓惠普所處的一般室內裝修工程市場蓬勃發展，明年的營運持續看好中。

國宇建材則憑著生產線AI自動化、生產產能調校成熟化，生產的高壓蒸氣養護輕質氣泡混凝土（ALC）輕質磚、輕質嵌板等環保建材，不僅獲得再生與高性能綠建材雙標章，也取得SGS ISO 14067碳足跡認證，減碳率77.6%，還可爭取綠建築與低碳建築最高容積獎勵，已成功應用於多起房建案，包括淡水「海洋都心」、林口「國家檔案館」、以及全台相關的科技建廠，市場商機相當龐大，目前全年最高設計產能達20萬立方米，營運進入成長期，逐步擴大市場版圖。

國產去年下半年成立的重置資源科技，回收半導體科技大廠的晶圓細料副產品，研發出兼顧建築結構安全的再生混凝土等系列產品，並提供「低碳暨再生混凝土解決方案」滿足各種營建市場需求，推出一年以來，營運成長迭創新高，前三季營收更較去年同期成長達近16倍，企業開始進入高成長的曲線模式。

目前重置資源科技已取得6項ISO 14067碳足跡認證，2項SGS配比驗證，並申請預拌混凝土廠驗證與低碳循環建材認證，累積相當多的成功案例客戶，如科技大廠於南科工區興建的停車場鋪設，以及周邊的假設工程，還有中央研究院南部院區的量子科技實驗大樓，也使用重置再生混凝土施作假設工程，預估2026年營運成長將更為顯著，持續為集團貢獻實質獲利。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI建設熱潮推動需求 國產建材前9月營收創史上最佳前三季

國產建材受惠AI新十大建設 豪雨也撼動不了營運續站高檔

從BLACKPINK到TWICE 這家本土建材廠撐起國際天團舞台