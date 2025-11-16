低碳工法打造野柳里步道 感受北海岸自然與靜謐

記者古可絜／綜合報導

位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」全長約1公里，沿途林蔭翠綠，兩處設有觀景平臺可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。

野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於與自然環境的融合，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有兩處觀景平臺，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，也可遠望翡翠灣波光，見證山與海的交會。

步道漫步後，亦可順道前往鄰近「野柳地質公園」，該地擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。另沿著海岸散步幾分鐘，即可抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。

萬里地區擁有豐富的山海資源與多樣化的旅遊型態，「野柳里步道」登高瞰野柳岬角海天一色、結合漁港文化及周邊觀光景點，展現新北山海共融的旅遊魅力。新北觀旅局表示，將持續整合北海岸觀光資源，推動永續旅遊，邀請民眾放慢腳步，親近自然。

野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能，行走更為穩定安全。（新北市政府提供）

野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣與周邊風景。此處視野開闊，是步道沿線最具代表性的觀景位置之一。（新北市政府提供）

翡翠灣位於新北市萬里區，為北海岸知名的海灣景點。（新北市政府提供）