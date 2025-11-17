低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導
位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一。全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，兩處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。
野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於與自然環境的融合，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有兩處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，也可遠望翡翠灣波光，見證山與海的交會。
步道漫步後，不妨順道前往鄰近的「野柳地質公園」，這裡擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。另沿著海岸散步幾分鐘，就能抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。此時恰逢新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎；走入龜吼市集嚐鮮，現買現蒸的萬里蟹香氣撲鼻，讓人一邊吃、一邊聽著漁港浪聲，完整體驗「從山到海」的旅行節奏。
新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，萬里地區擁有豐富的山海資源與多樣化的旅遊型態，「野柳里步道」登高瞰野柳岬角海天一色、結合漁港文化及周邊觀光景點，展現新北山海共融的旅遊魅力。未來觀旅局將持續整合北海岸觀光資源，推動永續旅遊，邀請民眾放慢腳步，親近自然、感受新北山海的微笑節奏。更多旅遊資訊可上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。
