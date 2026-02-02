低碳年菜 顧健康兼利地球永續

農曆新年家家戶戶，都會準備有吉祥寓意的傳統年菜，然而，多數年菜往往高油、高鹽、高熱量，加上一次準備過多菜色，不僅增加身體負擔，也容易造成食物浪費，衛福部豐原醫院營養師張秋密表示，年節飲食不只是健康議題，更與飲食碳排密切相關，從食材來源、烹調方式到剩食處理，都會影響整體碳足跡，若能在年菜中導入低碳飲食概念，就能在歡慶團圓的同時，兼顧環境永續。

張秋密指出，低碳年菜可從「食材選擇、烹調方式、減少加工包裝與避免浪費」四大原則著手，在食材選擇上，建議優先選用在地、當季蔬果，以降低食物里程及農藥、化肥對環境造成的負擔。蛋白質來源則以「豆製品」為首選，如豆腐、豆干、豆包等，其碳排最低，其次為魚類、家禽與雞蛋，紅肉則建議適量減量，同時也應避免油炸豆皮、油豆腐及高油高鹽的百頁豆腐。主食方面，可選擇糙米、藜麥等未精製全穀類，取代白米或精製麵食，並適量搭配堅果，補充優質油脂與營養。

在烹調方式上，建議多採用蒸、煮、烤、涼拌等方式，不僅能減少油脂攝取，也較節能省碳，同時避免選用過度加工食品與多層包裝產品，以降低製程所消耗的能源與垃圾產生。

豐原醫院營養師亦提供低碳年菜示範菜單，兼顧傳統年味與吉祥寓意，例如以當季彩色蔬菜搭配雞肉製作的「五彩繽紛生菜雞肉鬆」，透過提高蔬菜比例、減少用油，讓料理清爽又兼顧減碳；主菜可選擇清蒸在地全魚，如鱸魚或虱目魚，運用當季、在地食材並以清蒸方式料理。

肉類料理方面，可選擇醉雞搭配時蔬，利用肉質紮實、不油膩的特性，並增加蔬菜份量，提高飽足感、降低脂肪攝取；傳統「獅子頭」則可改為半肉半豆包版本，透過豬肉減半、豆包增加，在保留口感的同時，有效降低碳排與熱量；佛跳牆也可將部分肉類改以豆腐與菇類取代，讓整體口味更清爽，卻不失年菜風味。