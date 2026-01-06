低碳建築能效標示 減碳透明化

蔡哲明 圖片來源｜內政部建築研究所、行政院

政府積極推動2050淨零排放政策，環境部已成立COP30戰情中心推動綠色居家，內政部將於今年推動修法，修正「不動產說明書應記載及不得記載事項」，規範記載該建物是否取得建築能效標示，以提供消費者在購屋時，能有透明的建築能效資訊。

建築能效標示（圖片來源：內政部建築研究所）

內政部建築研究所自2022年提出並實施建築能效標示制度（Building Energy-Efficiency Rating and Labeling System），透過標準化的能效評估與分級制度，評判建築物在能源消耗的整體表現，制度考量建築外殼、空調系統與照明等主要能耗因素，依據建築能源效率計算結果，將能效等級分為第1至第7等級，等級數字越小代表建築能效越佳，其中能效第1級且能效評分位於前50%，可定義為「近零碳建築（1+級）」。

低碳建築標示（圖片來源：內政部建築研究所）

建築能效標示制度不僅僅是節能技術層面工具，也是政策透明化的重要里程，未來於不動產交易資訊揭露中，將會明定「是否取得建築能效標示」為必要揭示項目，並在不動產租售相關平台與不動產說明書、實價登錄網站加註建案能效資訊，使消費者在購屋或租屋前可掌握建築的節能表現。透明的能效資訊不僅有助於消費者進行更環保的居住評估，也能引導市場參與者在產品與建築設計階段即融入節能理念，有助於整體建築市場提高效能，並且降低碳排放。

新舊建築能效標示（圖片來源：內政部建築研究所）

為了強化建築能效標示的實際效益，政府已將相關政策與其他制度工具結合，例如內政部將規劃提供銀行對於符合高能效或近零碳建築提供房貸優惠，拉高民間主動申請能效標示的動力。部分金融機構亦可能將建築能效標示作為評估貸款風險與利率調整的參考數據，進而促進綠色金融發展。

綠色金融行動方案（圖片來源：行政院）

建築能效標示是台灣落實2050淨零轉型策略中的關鍵一環，根據政策規劃，新式建築與既有建築均須逐步提升能源效率，並且透過制度化的標示與揭露方式，強化市場對於節能資訊的認知選擇，最終促成產業升級與綠色建築實際落地。

綠色金融行動方案2.0（圖片來源：行政院）

