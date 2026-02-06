低碳慢旅正夯 新北觀旅局推三大綠色一日遊路線

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，回應全球永續旅遊趨勢，結合大眾運輸、在地導覽與深度體驗，推出三條具地方特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領民眾走進山城聚落、鐵道遺跡及水源保護區，讓旅遊成為兼顧環境保護與地方共好的行動。

圖／以步行或自行車等綠色運具造訪三貂嶺生態友善隧道，近距離感受山林環境與自然生態風貌。（114年活動資料照，新北市政府觀光旅遊局提供）

觀旅局局長楊宗珉表示，本次規劃的三條綠色路線，呼應環境部推動的綠色旅遊理念，並特別針對親子家庭、樂齡族群及永續生活愛好者設計，結合在地文化導覽、生態友善場域與低碳交通模式，讓旅遊不僅是休閒活動，更是一種負責任的生活選擇。

其中，「藝境新北・三峽時光慢旅一日遊」將於今（115）年 2 月 27 日出發，行程走訪濕地自然環境，觀察豐富生態樣貌，並前往新北市美術館感受當代藝術魅力，隨後漫步三峽老街，在在地導覽引領下走讀百年街區，體驗自然、藝術與人文交織的永續慢旅。

楊宗珉指出，「鐵道綠跡・雙溪人文走讀一日遊」預計於 3 月 8 日登場，以鐵道文化為主軸，串聯雙溪老街與周邊聚落，透過導覽解說走訪三貂嶺生態友善隧道與猴硐礦業遺跡；深入了解產業文化與地方記憶，展現鐵道聚落獨有的綠色旅遊風貌。

圖／漫步坪林老街，欣賞小鎮風光與在地茶文化，並走讀古道歷史，感受濃厚人文風情。（新北市政府觀光旅遊局提供）

「水源茶香・坪林低碳漫遊一日遊」則將於 3 月 14 日出發，行程進入臺北水源特定區，參訪環境教育學習中心，認識水資源永續管理的重要性，並漫步坪林老街、品嚐在地環保餐飲，透過茶事體驗，感受文山包種茶文化，展開一日低碳慢行的茶鄉旅程。

觀旅局補充，本系列遊程全面導入碳足跡管理機制，針對交通、餐飲等項目進行碳排盤查，並購買具國際認證標準的碳權進行抵銷，未來將持續盤點新北各區特色資源，推出更多元的低碳旅遊路線；更多旅遊及活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

