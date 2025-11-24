低碳技術全面開花?亞泥創全國11度獲獎最多紀錄

亞泥花蓮廠首席副廠長張志賢（右）代表上台領獎。

亞泥（1102）花蓮廠今（24）日再度獲得經濟部「產業溫室氣體減量績優廠商」肯定，累計已11度獲獎，保持全國單一工廠獲獎次數最多紀錄，展現亞泥在水泥業淨零轉型中的指標地位。

代表領獎的亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢表示，亞泥的循環經濟係由兼具傳統材料生產的「動脈產業」角色，以及使用廢棄物與副產物作為替代原料與燃料的「靜脈產業」功能，使原本線性的「搖籃到墳墓」廢棄物管理模式，轉變為更具循環性的「搖籃到搖籃」資源利用體系，實現環境永續、資源利用與經濟價值的三重效益。

水泥產業排放來源中，石灰石?燒約占60%、燃料燃燒35%、電力使用5%。因此，亞泥聚焦推動「替代原料、替代燃料、替代熟料」三大策略，是目前水泥業最具成效的減碳路徑。

在替代原料方面，亞泥以非碳酸鹽類含鈣副產品如煉鋼渣取代部分石灰石，可從源頭減少製程排放。在替代燃料方面，亞泥開發協同處理技術，利用水泥窯高溫、長停留及強擾流的「3T 特性」，能安全處理各類廢棄物，既可回收熱能降低煤炭使用，殘餘灰分可完全化合成為熟料成分，無需二次處理，兼具減廢與減碳雙效益。亞泥亦建置廢棄風機葉片及冷媒回收再利用技術，提升高碳排風險廢棄物的處理能力，擴大循環材料於水泥製程中的使用量。

在產品端，2024年花蓮廠於水泥中添加逾7.2 萬噸礦物摻料取代熟料，相較前一年減碳約64,856噸CO?e，顯著降低水泥中熟料使用量。亞泥亦推動CNS低碳水泥國家標準修訂，使低碳水泥得以正式量產。目前全產品皆已完成ISO 14067碳足跡查證並取得環境部碳足跡標籤，其中市售唯一泥作特用低碳「墁砌水泥」，創下國內水泥產品最低碳排紀錄，充分展現亞泥從製程到市場端皆以可驗證方式落實全生產鏈淨零承諾。

陳志賢表示，亞泥長期以國際最高標準自我要求，各項減碳目標已通過SBTi審查並連年達標。未來將持續在循環經濟、再生能源、固碳技術與低碳產品上加速布局，為我國邁向淨零帶來更深遠且正向的影響。